Roberto D'Aversa ha salvato il Torino dalla retrocessione con quattro giornate di anticipo. Contestualmente, è stato ufficializzato l'acquisto definitivo di Tino Anjorin dall'Empoli.

La missione di Roberto D'Aversa al Torino è stata un successo. Arrivato alla 27esima giornata di campionato per sostituire un Marco Baroni che non aveva convinto, l'allenatore classe '75 ha compiuto un'impresa: salvare i granata dalla retrocessione con ben quattro giornate di anticipo.

Un risultato inaspettato, considerando che al suo arrivo la squadra si trovava solo tre punti sopra la zona retrocessione. D'Aversa ha saputo imprimere una svolta, ottenendo quattordici punti in otto partite, un rendimento che testimonia un potenziale ben superiore rispetto a quello mostrato in precedenza. Questo successo permette ora al presidente Cairo e al direttore sportivo Petrachi di pianificare con maggiore serenità la prossima stagione, forti di una salvezza conquistata sul campo.

La permanenza in Serie A ha anche un risvolto economico immediato, con l'attivazione dell'obbligo di riscatto per Tino Anjorin, giovane centrocampista inglese in arrivo dall'Empoli. L'operazione, conclusa per 4.5 milioni di euro, lega il calciatore classe 2001 al Torino con un contratto biennale, con opzione per il prolungamento fino al 30 giugno 2029. Nonostante il talento, la stagione di Anjorin è stata finora condizionata da numerosi problemi fisici.

Acquistato dall'ex direttore sportivo Vagnati, il giocatore ha collezionato solo quindici presenze in campionato, per un totale di meno di 300 minuti giocati. Tre infortuni, tra cui un trauma distorsivo-contusivo all'anca sinistra che lo ha tenuto fuori contro l'Inter, e una fascite plantare che lo ha afflitto in due diverse occasioni, hanno limitato il suo impatto sulla squadra.

La salvezza del Torino, tuttavia, rappresenta un'opportunità per Anjorin di dimostrare il suo valore e di diventare un elemento importante per il futuro del club. La vittoria contro l'Inter, pur con le polemiche arbitrali che continuano a infiammare il dibattito calcistico italiano, ha sigillato il successo di D'Aversa e ha aperto un nuovo capitolo per il Torino.

La prestazione della squadra, unita alla capacità dell'allenatore di motivare i giocatori e di superare le difficoltà, ha dimostrato che il Torino ha le carte in regola per ambire a obiettivi più ambiziosi nella prossima stagione. La dirigenza, ora, dovrà lavorare per rinforzare la rosa e per creare un progetto a lungo termine che possa garantire stabilità e successo al club.

Il caso Rocchi, con le accuse di irregolarità nella gestione degli arbitri, continua a tenere banco nel mondo del calcio, ma la salvezza del Torino rappresenta un raggio di sole in un momento difficile per lo sport italiano. L'AIA si riunirà per discutere della situazione e per decidere chi prenderà il posto di Rocchi come designatore degli arbitri, mentre le indagini proseguono per fare luce su eventuali illeciti.

Nel frattempo, il Torino guarda avanti, con la consapevolezza di aver superato un momento critico e di poter affrontare il futuro con ottimismo





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