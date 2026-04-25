Torino si mobilita per il 25 Aprile: Fiaccolata, Cortei e Tensioni

A Torino, le celebrazioni per il 25 aprile sono iniziate con una fiaccolata istituzionale e un corteo che ha visto la partecipazione di ANPI, sindacati, movimenti sociali e collettivi studenteschi. La manifestazione è stata caratterizzata da slogan contro il governo Meloni e la guerra, nonché da un atto simbolico di incendio di bandiere. A Milano, dopo il corteo principale, sono previste diverse iniziative in piazza.

Le celebrazioni per il 25 aprile a Torino sono iniziate in anticipo con una suggestiva fiaccolata istituzionale che ha trovato il suo culmine in Piazza Castello.

L'evento ha visto in prima linea l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI), seguita dalle rappresentanze istituzionali guidate dal sindaco Stefano Lo Russo e da numerosi esponenti del Comune e della Regione Piemonte. A seguire, hanno sfilato i sindacati, con uno striscione che ha unito Fiom, Fronte della Gioventù Comunista e CAT Coordinamento Antifascista Torino, affiancato dallo striscione di Sinistra Anticapitalista.

La manifestazione ha visto la partecipazione di un ampio spettro di gruppi e movimenti sociali, culminando con lo spezzone sociale, aperto dallo striscione "Askatasuna vuol dire libertà. Torino è partigiana. Contro genocidio, guerra e attacchi agli spazi sociali". Questo gruppo ha riunito collettivi studenteschi, movimenti per i diritti, il coordinamento Torino per Gaza, rappresentanti di Askatasuna e attivisti No Tav.

Dietro di loro, è stato sventolato il Tricolore con la stella rossa, simbolo delle truppe titine, un omaggio alla resistenza jugoslava. Durante l'intera manifestazione, si sono levati cori e slogan contro il governo Meloni e contro la guerra in corso. La stessa atmosfera di protesta si è ripetuta sul palco allestito in Piazza Castello, dove, dopo gli interventi delle autorità istituzionali, hanno preso la parola esponenti dei movimenti sociali e sindacali.

Anche in questa fase, si è assistito all'atto simbolico dell'incendio di bandiere, un gesto che ha suscitato reazioni contrastanti. Parallelamente, un gruppo di manifestanti, dopo aver partecipato al corteo, ha approfittato delle impalcature presenti in Piazza Castello per esporre numerose torce rosse da segnalazione e sventolare la bandiera di Autonomia Contropotere, un'area politica legata al centro sociale Askatasuna, che era stato sgomberato il 18 dicembre precedente.

Questo gesto ha rappresentato una chiara espressione di solidarietà e di protesta contro le politiche di sgombero e repressione. La giornata torinese ha segnato l'inizio di una serie di cortei e manifestazioni previste in tutta Italia per celebrare la Festa della Liberazione. L'attenzione è particolarmente focalizzata sulle manifestazioni che, come a Torino, vedono la partecipazione di diverse anime della sinistra e dei movimenti sociali.

Da un lato, ci sono le organizzazioni tradizionali che da decenni organizzano i cortei del 25 aprile, spesso accusate di escludere chi non condivide le loro posizioni. Dall'altro lato, ci sono le frange antagoniste che, dopo essere state incluse nelle manifestazioni, ora rivendicano un ruolo più attivo e influente. Queste ultime, tuttavia, hanno annunciato in precedenza di non partecipare alle manifestazioni per rispetto dello shabbat, la festa ebraica.

Di conseguenza, a Milano, dopo il corteo principale, sono previste diverse iniziative e presidi in diverse piazze della città, per dare voce alle diverse sensibilità e istanze presenti nel movimento antifascista e sociale. La complessità del panorama politico e sociale italiano si riflette anche nelle celebrazioni del 25 aprile, che quest'anno si presentano come un momento di confronto e di dibattito sulle strategie e sulle priorità del movimento progressista.

La partecipazione massiccia e la varietà delle espressioni di protesta testimoniano la vitalità e la rilevanza della Festa della Liberazione nel contesto attuale





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