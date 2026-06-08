Torino si veste di bianco per una notte: un evento unico che celebra la danza

Un evento unico che ha trasformato Torino in un grande palcoscenico a cielo aperto, regalando uno spettacolo di straordinario impatto visivo ed emotivo. Guidati da Roberto Bolle, affiancato dall’étoile del Teatro alla Scala di Milano Nicoletta Manni, giovani e giovanissimi danzatori hanno condiviso un momento unico che celebra la bellezza della danza, la disciplina, la passione e il senso di appartenenza a una comunità che unisce il Paese da Nord a Sud.

Un’immensa distesa di bianco che prende vita nel cuore di Torino , muovendosi all’unisono al ritmo della danza, ha trasformato la città in un grande palcoscenico a cielo aperto , regalando uno spettacolo di straordinario impatto visivo ed emotivo.

Guidati da Roberto Bolle, affiancato dall’étoile del Teatro alla Scala di Milano Nicoletta Manni, giovani e giovanissimi danzatori hanno condiviso un momento unico che celebra la bellezza della danza, la disciplina, la passione e il senso di appartenenza a una comunità che unisce il Paese da Nord a Sud





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