Torino, un'aggressione: «Mi hanno picchiato dopo aver mi chiesto dei soldi»

Un ragazzo torinese ha raccontato di aver rifiutato di dare soldi ad un duo aggressori ubriachi e di essere stato violentato a seguito. spiega che il tipo di violenza subita era una violenza fisica violenta e non un'aggressione verbale.

Stavo tornando a casa dopo il turno di lavoro - ha raccontato alla trasmissione Dritto e Rovescio -. Erano le dieci di sera di un lunedì.

Ho visto questi due ragazzi, due marocchini, ubriachi. Appena sono passato di fianco a loro mi hanno aggredito subito. Mi hanno messo una mano sulla spalla e mi hanno chiesto dei soldi. Mi sono rifiutato e mi hanno minacciato di picchiarmi.

Uno di loro ha fatto finta di dividerci e mi ha tirato un pugno sul naso, che ha subito cominciato a sanguinare... L'unica volta che gli è successo, ovvero lo scorso 11 maggio, si trovava nel centro storico. La sera dell'episodio, Giulio aveva appena concluso il turno e si stava avviando verso casa a piedi, abitudine consolidata, nonostante la distanza. Mentre attraversava piazza Carlina, oltrepassato corso Vittorio, due giovani lo hanno avvicinato pretendendo denaro.

Il ragazzo ha rifiutato. Ne è nata una colluttazione: spintoni, un tentativo di difesa, poi un pugno violento... I due aggressori, descritti come ragazzi di origine nordafricana, sono fuggiti a mani vuote. Alcuni vigili urnari presenti nelle vicinanze hanno notato il ragazzo sanguinante e hanno allertato i soccorsi..





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Criminalità Torino Aggressione Giocolata Recinto Urbano Vendetta

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L'altra missione del Torino nel derby: non chiude imbattuto contro la Juventus da 24 anniLa squadra di D'Aversa vuole terminare al meglio un campionato sofferto, impedire la Champions alla Juve, ma anche evitare sconfitte tra andata e ritorno: non accade dal 2001/02.

Read more »

Lo zaino sospeso, la Cpd promuove una giornata di solidarietà a TorinoLa Scuola Maritano dell'Istituto comprensivo Baricco di Torino ospita una speciale iniziativa dedicata alla solidarietà e rivolta non solo alla scuola, ma a tutta la cittadinanza: la 'Giornata dello zaino sospeso'. (ANSA)

Read more »

Moussa Balde subì un “processo di animalizzazione”, il giudice sul suicidio al Cpr di TorinoIl giovane, originario della Guinea, si tolse la vita il 23 maggio 2021. Le motivazioni della condanna dell’allora direttrice del centro Annalisa Spataro

Read more »

Sissi, versione Mi Ami: «I vent'anni mi hanno insegnato che non posso controllare tutto»Da X Factor ad Amici, l'artista sale sul palco del Festival della musica bella e dei baci, che quest'anno festeggia la sua ventesima edizione. Cosmopolitan è mediapartner del Festival e abbiamo deciso di dedicare a lei una delle tre cover digitali realizzate per l'occasione.

Read more »