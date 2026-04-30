Torino verso Udinese: la conferenza stampa del tecnico

Il tecnico del Torino ha parlato in conferenza stampa della partita contro l'Udinese, sottolineando l'importanza dell'atteggiamento e della chiusura della stagione nel miglior modo possibile. Focus su scelte di formazione, giovani e obiettivi di classifica.

La conferenza stampa del tecnico del Torino , in vista della sfida contro l' Udinese valida per la trentacinquesima giornata di Serie A , ha delineato un approccio tattico e mentale focalizzato sulla chiusura della stagione nel modo migliore.

Il mister ha affrontato diverse tematiche, partendo dalla scelta dei centrocampisti, sottolineando che la decisione finale sarà presa dopo la rifinitura, tenendo conto della completezza dei giocatori e delle caratteristiche dell'avversario. Ha poi parlato della possibilità di dare più spazio ai giovani, evidenziando l'impegno e la dedizione di elementi come Njie, che si allena con grande costanza.

L'allenatore ha insistito sull'importanza dell'atteggiamento, paragonando la prestazione contro l'Inter come modello da seguire, sottolineando che il cambiamento è avvenuto nella mentalità della squadra, non nella qualità dell'avversario. Un altro punto focale della conferenza è stata l'analisi dell'Udinese, definita una squadra forte con un potenziale non ancora pienamente espresso. Il tecnico ha evitato di concentrarsi sui singoli, preferendo parlare del collettivo e dell'importanza di mettere gli obiettivi personali al servizio della squadra.

Ha menzionato il caso di Vlasic e la sua ambizione di battere il record di gol, ma ha ribadito che il successo di squadra è prioritario. L'allenatore ha inoltre sottolineato il miglioramento dell'atteggiamento della squadra, evidenziando come i giocatori lo stiano seguendo e come sia fondamentale evitare di ripetere gli errori del passato. Ha riconosciuto alcune problematiche iniziali, ma ha assicurato che sono state risolte e che la squadra è pronta a dare il massimo in campo.

Infine, il mister ha ribadito l'importanza di affrontare la partita contro l'Udinese con il giusto atteggiamento, cercando di ottenere il massimo risultato possibile. Ha sottolineato che la squadra è consapevole del valore dei colori che rappresenta e che deve concludere il campionato nel miglior modo possibile.

La conferenza stampa è stata anche un'occasione per commentare le ultime notizie dal mondo del calcio, come l'inchiesta sugli arbitri che ha scioccato l'allenatore dell'Inter, Inzaghi, e le possibili mosse di mercato di altre squadre. Il focus principale, tuttavia, è rimasto sulla partita contro l'Udinese e sulla determinazione del Torino a chiudere la stagione con una nota positiva, puntando a una posizione più alta in classifica e a dare spazio ai giovani talenti





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Torino Udinese Serie A Conferenza Stampa Calcio Formazione Giovani Obiettivo Atteggiamento

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Davis ai tifosi dell'Udinese: 'Torno a breve. Se non già con il Torino, la partita dopo'L'attaccante Keinan Davis ha un peso specifico notevole nelle gerarchie offensive dell'Udinese, tanto che la sua assenza ha inciso sul rendimento della propria squadra. In merito al suo ritorno in cam

Read more »

Udinese, Inler: 'Squadra forte, speriamo di fare uno step importante per il futuro'Gokhan Inler, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, è intervenuto alla festa degli Udinese Club della Bassa Friulana. Queste le sue parole raccolte da TuttoUdinese.it: 'Ogni giorno lottano e stan

Read more »

Udinese, Collavino: 'Possiamo lottare divertendoci. La nostra crescita è costante'Franco Collavino, direttore generale dell'Udinese, è intervenuto in occasione della serata che è stata dedicata agli Udinese Club della Bassa Friulana, parlando così della stagione ormai praticamen

Read more »

'Il Friuli non dimentica'. Il kit dell'Udinese per il 50° anniversario del Terremoto del FriuliCuriosa iniziativa dell'Udinese, che in occasione del 50° anniversario del Terremoto del Friuli indosserà uno speciale kit: 'Udinese Calcio e Macron presentano uno speciale kit in occasione del 50°

Read more »

Probabili formazioni Udinese-Torino: chi gioca titolare e le ultime su Atta, Gueye, Zaniolo, Adams e ZapataUdinese-Torino apre il sabato del 35° turno di Serie A: le scelte di formazione di Runjaic e D'Aversa per il match del 'Bluenergy Stadium'.

Read more »

Udinese, nulla di grave per Ekkelenkamp: sarà a disposizione con il TorinoArchiviata la sfida dell’Olimpico, l’Udinese guarda già al prossimo impegno: sabato 2 maggio alla Dacia Arena arriverà il Torino, con appena cinque giorni per preparare la gara. Il gruppo di Kos

Read more »