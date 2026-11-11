Torino vieta la sosta libera dei mezzi in sharing

Il comune toscano ha approvato una delibera che impedirà ai monopattini, bike e scooter elettrici di fermarsi ovunque, limitandoli a zone apposite. La normativa mira a migliorare la sicurezza e la mobilità dei cittadini.

Il Comune di Torino ha approvato, con una delibera della giunta, il divieto della sosta libera dei mezzi in sharing, tra cui monopattini, biciclette e motorini elettrici, fino al 2026. Il provvedimento, in vigore già nelle piazze centrali e sul Murazzi, estende la messa in campo di 231 aree di sosta, 1.600 posti disponibili, con la creazione di nuove zone strategiche in prossimità di stazioni, università, parcheggi di interscambio e strutture sanitarie.

La nuova normativa e il suo funzionamento

La delibera specifica che i veicoli in sharing possono essere lasciati solo in spazi dedicati. Viene vietata la sosta in punti che intralciano marciapiedi o piste ciclabili, in particolare su via Roma e sulle piazze auliche. L'obiettivo è garantire la libera circolazione e la sicurezza di persone ipovedenti, con mobilità ridotta e genitori con passeggini.

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Reazioni dei gestori e dei cittadini

I costruttori di servizi di sharing hanno riferito che la messa a punto di nuove aree richiede una pianificazione accurata per non ridurre la disponibilità di veicoli. Il Comune ha già stipulato un accordo regionale che prevede, entro il 2025, la presenza di 3.000 monopattini elettrici, 1.500 biciclette elettriche e 1.000 bicicletta muscolare a Torino, con inserimenti minori nei 15 comuni vicini.

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Impatto sulla mobilità urbana e prospettive future

La normativa pone l'accento sul ruolo dei mezzi in sharing come complemento ai trasporti pubblici tradizionali, facilitando gli spostamenti fra fermate di autobus, tram e metropolitana e le destinazioni finali. Oltre a favorire l'accessibilità, la legge mira a ridurre l'inquinamento e a promuovere uno stile di vita più sostenibile. Nel 2026, con nuovi bandi, saranno selezionate due aziende monitorate dal Comune per garantire la distribuzione e la manutenzione dei veicoli secondo le nuove regole. La città si conferma così come una delle pionieri in Italia nella regolamentazione del sharing, introducendo standard a tutela della sicurezza e della mobilità collettiva.