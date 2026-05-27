Torna a Milano il festival della sostenibilità: al Teatro Franco Parenti due giorni di dibattiti con esperti e giovani per riflettere sul futuro

Il festival, in programma il 5 e 6 giugno al Teatro Franco Parenti, esplora tutte le dimensioni della sostenibilità con interventi di scienziati, imprenditori, artisti e giovani. In edicola il 3 e il 5 giugno due edizioni speciali del Corriere della Sera dedicate a ambiente, innovazione e inclusione.

Il 5 e 6 giugno torna a Milano un grande laboratorio di idee aperto alla città, un festival che riunisce esperti, scienziati, imprenditori, istituzioni, artisti e giovani generazioni per riflettere sulle sfide più urgenti del nostro tempo.

L'evento, organizzato con il supporto del Corriere della Sera, attraversa tutte le dimensioni della sostenibilità: dal cambiamento climatico alla mobilità sostenibile, dall'energia all'economia circolare, fino ai temi dell'inclusione sociale e dell'innovazione tecnologica. Il programma, articolato in interviste, dibattiti e talk, utilizza un linguaggio accessibile e multidisciplinare per coinvolgere persone di età e interessi diversi.

Accanto ai grandi nomi del mondo scientifico e culturale, spazio anche alle testimonianze di chi ogni giorno sperimenta nuovi modelli di vita e di impresa più sostenibili. Un racconto collettivo che intreccia tecnologia, etica e responsabilità sociale. Gli effetti della crisi climatica sono ormai evidenti, così come la necessità di accelerare la transizione energetica e ripensare i nostri stili di vita.

Il festival dedica particolare attenzione ai giovani, veri protagonisti della trasformazione culturale in corso, affidando loro il compito di immaginare un nuovo equilibrio tra crescita economica, benessere e tutela del pianeta. Molti appuntamenti saranno quindi dedicati alla scuola, alla formazione e alle professioni del futuro.

L'iniziativa si svolge al Teatro Franco Parenti e affianca l'uscita di due edizioni speciali del Corriere della Sera, in edicola il 3 e il 5 giugno, per approfondire i temi dell'ambiente, dell'innovazione, dell'inclusione e del cambiamento. Si tratta di un'occasione per capire come vivere meglio oggi senza compromettere il domani, coinvolgendo la comunità in un dialogo aperto e inclusivo.

La sostenibilità non riguarda soltanto l'ambiente, ma anche il modo in cui lavoriamo, consumiamo, abitiamo le città e costruiamo relazioni, e riguarda da vicino soprattutto le donne, spesso protagoniste silenziose del cambiamento nelle famiglie, nelle imprese e nelle comunità





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