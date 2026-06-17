Torna il comedy show di improvvisazione: seconda stagione su Prime Video

Donatella Aragozzini presenta le novità della seconda stagione del comedy show basato su improvvisazione, con nove comici e ospiti misteriosi.

Donatella Aragozzini ha annunciato il ritorno del comedy show basato sull'improvvisazione. La seconda stagione del programma, ispirato al pluripremiato format americano 'Whose Line Is It Anyway?

', sarà disponibile in streaming su Prime Video a partire da oggi. In ogni puntata, quattro comici interagiscono senza copione, affrontando sketch e sfide improvvisate che mettono alla prova la loro creatività e prontezza. Il format, già amato dal pubblico, promette di regalare momenti di pura comicità e imprevedibilità. La grande novità di quest'anno è l'ampliamento del cast: non più solo quattro comici fissi, ma ben nove volti noti del panorama comico italiano.

Oltre ai confermati Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Aurora Leone e Edoardo Ferrario, si aggiungono Francesco Pannofino, Lucia Ocone, Marta Filippi, Francesco Arienzo e Francesco Mandelli. In ogni episodio, quattro di loro saliranno sul palco, ma la rotazione garantirà combinazioni sempre diverse, arricchendo le dinamiche e l'interazione tra i performer. Aragozzini ha spiegato che questa scelta permetterà di esplorare nuove sinergie e di mantenere alta la freschezza del programma.

Un'altra innovazione è la presenza di un ospite misterioso, legato emotivamente a uno dei comici della serata. Potrebbe essere un parente, un amico o una persona che l'improvvisatore non vede da tempo. Questo elemento aggiunge una componente emozionale allo show, oltre alla comicità, creando momenti di autentica sorpresa e connessione.

Come ha sottolineato Aragozzini, il bello dell'improvvisazione è vedere i comici alle prese con situazioni inaspettate, dove non c'è tempo per pensarci su e ogni errore può essere parte del divertimento. L'improvvisazione è una delle forme di comicità più affascinanti e complesse, perché richiede grande abilità nel gestire l'incertezza e nel costruire gag al volo. Maccio Capatonda, uno dei protagonisti del cast, ha commentato la sua partecipazione al programma e la sua lunga carriera.

Oltre a 'Improvvisamente', lo vediamo anche come giudice di 'Italia's Got Talent' per il settimo anno consecutivo. Capatonda ha raccontato di sentirsi a casa in quel programma, grazie al posto privilegiato davanti al palco e alla varietà di talenti che ogni anno sfilano sul palco. Ha poi accennato a una nuova serie in lavorazione, senza voler svelare dettagli, lasciando intendere che è sempre attivo e pieno di progetti.

Riflettendo sulla sua carriera, Capatonda ha ricordato di aver aperto il suo canale YouTube il 13 dicembre 2007, quasi 16 anni fa. All'epoca non avrebbe mai immaginato il successo che avrebbe ottenuto. La popolarità dei suoi video è stata la molla che lo ha spinto a continuare, ma senza un obiettivo preciso. Si ritiene molto fortunato per il percorso che ha fatto e per l'affetto del pubblico.

La nuova stagione di 'Improvvisamente' si preannuncia ricca di sorprese, con un cast ampliato e meccaniche inedite che promettono di divertire e coinvolgere gli spettatori





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