Torna il verme del Nuovo Mondo negli USA: primo caso in Texas dopo 60 anni

Scoperto in Texas un caso di infestazione da Cochliomyia hominivorax, il temibile parassita che 'divora gli animali da vivi'. È il primo episodio sul suolo americano dal 1966. Le autorità attivano misure di contenimento e rassicurano sulla sicurezza alimentare. Ecco everything you need to know sul rischio per l'uomo e gli animali.

Il Texas ha registrato il primo caso di infestazione da verme del Nuovo Mondo dopo sessant'anni. Il dipartimento dell'Agricoltura statunitense ( USDA ) ha confermato la scoperta in un vitello di tre settimane nella contea di Zavala.

L'ultima segnalazione risaliva al 1966. Le autorità hanno attivato protocolli di contenimento, incluso un cordone sanitario di venti chilometri, quarantene e sorveglianza intensiva. L'USDA rassicura sulla sicurezza della filiera alimentare, poiché il parassita non colonizza gli alimenti destinati al consumo. La mosca Cochliomyia hominivorax, di colore verde metallico, depone fino a quattromila uova sulla cute dell'ospite; le larve si nutrono di tessuti vivi.

Può colpire anche gli esseri umani, causando miasi cutanea con sintomi come febbre, dolore, secrezioni purulente e larve visibili. Il governo sottolinea l'obiettivo di eradicare il parassita per proteggere l'industria zootecnica. Il ritrovamento arriva dopo l'intensificazione dei controlli sulle importazioni di bestiame dal Messico, a fronte di diversi focolai segnalati lungo il confine nel 2024. Le autorità invitano chi presenta ferite sospette o contatti con animali potenzialmente infetti a consultare immediatamente un medico





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Verme Del Nuovo Mondo Texas Cochliomyia Hominivorax Parassita Bestiame USDA Miasi Sanità Animale Contagio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Il verme del Nuovo Mondo si insedia nel Texas, minacciando l'industria zootecnicaIl Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti ha confermato la presenza del verme del Nuovo Mondo in un vitello texano, minacciando l'industria zootecnica del Texas e potenzialmente danneggiando l'economia locale. L'agenzia ha intrapreso misure per prevenire la diffusione del parassita, ma i commercianti temono che infestazioni più ampie potrebbero ridurre ulteriormente le scorte di bovini statunitensi e abbassare la domanda di carne bovina da parte dei consumatori statunitensi.

Read more »

Instagram Plus arriva in Italia: è attivo il nuovo abbonamento Meta con primo mese gratisDopo una lunga fase di test, Meta ha ufficializzato il lancio dei suoi nuovi piani in abbonamento per le principali piattaforme social. Da oggi, Instagram Plus è attivo anche in Italia e...

Read more »

Max Canzi torna al Cagliari: è il nuovo direttore del settore giovanile dei rossoblùMassimiliano Canzi riparte dal Cagliari.

Read more »

Fiorentina tra mercato e nuovo allenatore: il Sassuolo libera Grosso, vertice per Paratici negli UsaIl direttore sportivo vuole partire per gli Stati Uniti con il nome del neo tecnico viola in tasca: intanto, tentativo per Revivo Viery

Read more »