Torna la maratona di solidarietà 'Con il Cuore - Nel nome di Francesco' con concerto su Rai 1

La 24esima edizione della maratona solidale 'Con il Cuore - Nel nome di Francesco' organizzata dai frati del Sacro Convento di Assisi, in onda su Rai 1 con un concerto di grandi artisti italiani tra cui Michele Zarrillo, per sostenere progetti di solidarietà in Italia e nel mondo.

Torna per la 24esima edizione la maratona di solidarietà Con il Cuore - Nel nome di Francesco, organizzata dai frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi .

L'evento, che quest'anno si svolge nella serata di venerdì 29 maggio 2026, ha come obiettivo principale raccogliere fondi a sostegno delle persone in difficoltà in Italia e nel mondo. Il cuore dell'iniziativa è il grande concerto benefico, condotto da una nota presentatrice, che verrà trasmesso in diretta su Rai 1 a partire dalle 21:35.

Sul palco allestito in Piazza San Francesco si esibiranno diversi artisti di rilievo del panorama musicale italiano, i quali hanno risposto con entusiasmo all'appello dei frati francescani. Tra i protagonisti annunciati figura Michele Zarrillo, cantautore romano con una lunga e prestigiosa carriera alle spalle, noto per brani che sono diventati veri e propri classici della musica italiana.

La sua presenza sottolinea il carattere di solidarietà e speranza che contraddistingue la manifestazione, giunta alla sua ventiquattresima edizione e ormai diventata un appuntamento fisso nel每月 televisivo italiano, capace di unire l'intrattenimento di qualità con un messaggio di forte impatto sociale. Il Sacro Convento di Assisi, da sempre in prima linea nell'aiuto ai più bisognosi attraverso le sue numerose opere, vede in questa maratona un modo per dare visibilità e sostegno concreto a progetti umanitari, sanitari e di accoglienza, sia nel territorio italiano che in diverse aree del globo





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Maratona Solidale Assisi Concerto Rai 1 Michele Zarrillo Sacro Convento

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nel cuore del gattoLa recensione del libro di Jina Khayyer edito da Iperborea, 304 pp., 19,50 euro

Read more »

Stasera il documentario su Aldair: un viaggio nel cuore della leggenda giallorossaIn occasione dei 60 anni di Aldair, il documentario dedicato al leggendario difensore brasiliano approda nelle sale cinematografiche. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair e il suo profondo legame con la città di Roma, attraverso immagini d'archivio, materiali inediti e testimonianze esclusive di grandi protagonisti del calcio e del mondo giallorosso.

Read more »

“Con il Cuore”, maratona tv nel segno di FrancescoL’iniziativa benefica sostiene 23 progetti in 14 Paesi. Il 29 maggio il concerto in diretta su Rai1 dalla Basilica di Assisi

Read more »

Scappa via Cobolli, altro break per l'azzurro che si porta 4-0 su Wu nel terzo setJannik Sinner e Lorenzo Musetti hanno iniziato con il piede giusto il loro secondo turno al Roland Garros. Lorenzo Musetti ha vinto il suo primo set contro Wu con un break nel quinto gioco. Jannik Sinner ha vinto il suo primo set contro Juan Manuel Cerundolo con un break nel quinto gioco. Lorenzo Musetti ha vinto il suo secondo set contro Wu con un break nel quinto gioco. Jannik Sinner ha vinto il suo secondo set contro Juan Manuel Cerundolo con un break nel quinto gioco.

Read more »