Tornano sulla Terra gli astronauti di Shenzhou-21 dopo quasi sette mesi sulla Tiangong

L'equipaggio cinese della missione Shenzhou-21 ha completato con successo la sua permanenza di etwa sette mesi sulla stazione spaziale Tiangong, atterrando in buona salute nella Mongolia Interna. La missione era partita il 31 ottobre 2025 dal Centro di Lancio Satellitare di Jiuquan a bordo di un razzo Long March-2F.

Il ritorno sulla Terra dell'equipaggio di Shenzhou-21 ha segnato il successo di una missione durata quasi sette mesi. I tre astronauti, Zhang Hongzhang, Wu Fei e Zhang Lu, hanno completato con successo il loro soggiorno presso la stazione spaziale Tiangong , contribuendo alle operazioni di manutenzione, assemblaggio e alle numerose sperimentazioni scientifiche previste.

Il loro rientro è avvenuto il 29 maggio, con l'atterraggio previsto nella regione desertica della Mongolia Interna, come da protocollo per le missioni cinesi di lunga durata. Secondo quanto riportato dai media statali, i tre astronauti sono apparsi in buone condizioni di salute, un risultato che conferma l'efficacia dei programmi di addestramento e delle procedure mediche adottate dalla China National Space Administration.

La missione Shenzhou-21 era partita il 31 ottobre 2025 dal Jiuquan Satellite Launch Center, utilizzando un razzo Long March-2F. Il lancio stesso era stato preceduto da una cerimonia di saluto, molto mediatica, che aveva visto gli astronauti ondeggiare verso le telecamere prima dell'imbarco. Una volta raggiunta la Tiangong, l'equipaggio aveva svolto attività di routine e straordinarie, tra cui almeno un'attività extraveicolare (camminata spaziale) per lavori di manutenzione e installazione di nuovi equipaggiamenti.

Il modulo Tianhe, il nucleo centrale della stazione, ha ospitato i tre astronauti per tutto il periodo. Questa missione è parte integrante del programma spaziale cinese, che prevede una presenza continua nella stazione orbitante. Il rientro regolare e senza incidenti rafforza la reputazione della Cina come nazione in grado di condurre missioni umane a lunga durata in modo affidabile.

I prossimi passi prevedono probabilmente il lancio di Shenzhou-22 e continuare la costruzione completa e l'operatività della stazione Tiangong come piattaforma di ricerca internazionale





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