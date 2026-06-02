Torneo dei Campioni: Marco Liorni conduce la finale con sette concorrenti d'eccezione

Il quiz cult dell'intrattenimento italiano, L'Eredità, ottava stagione

Il Torneo dei Campioni, condotto da Marco Liorni , segna la chiusura della stagione televisiva con una settimana di intense sfide in onda su Rai 1 dal 25 maggio al 1° giugno alle 18:40.

Otto appuntamenti speciali, realizzati in collaborazione con Banijay Italia, vedranno contendersi il titolo sette concorrenti particolarmente significativi dell'ultima edizione del quiz più longevo della televisione italiana: i due campioni che hanno accumulato i montepremi più alti e i cinque partecipanti con il maggior numero di presenze. Tutti dovranno cimentarsi nei giochi e nelle domande iconiche del programma, puntando a conquistare ogni sera il prestigioso tavolo della Ghigliottina. Tra i finalisti spiccano: *[Dettagli anagrafici e statistiche dei sette concorrenti]*.

A coadiuvare Marco Liorni nella conduzione ritroviamo le amate Professoresse Greta Zuccarello e Linda Pani, figure storiche del programma che accompagnano i concorrenti nelle diverse prove





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