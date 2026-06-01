Il toro restaurato in Galleria a Milano è diventato bersaglio di ironia e proteste per la scomparsa dei testicoli. L'assessore alle Opere pubbliche ha pubblicato delle immagini del toro restaurato, che ha scatenato polemiche e commenti ironici sui social.

Toro restaurato in Galleria a Milano diventa bersaglio di ironia e proteste per la scomparsa dei testicoli. L'assessore alle Opere pubbliche ha pubblicato delle immagini del toro restaurato, che ha scatenato polemiche e commenti ironici sui social.

I turisti e i milanesi appoggiano il tallone sui testicoli del toro e compiono tre giri su se stessi come parte del tradizionale rito portafortuna. L'intervento di restauro è stato necessario per rimediare al 'buco' di 2,5 cm causato da questo rito. Le parti sono state ricostruite utilizzando tessere di marmo rosa e ripristinando il colore originale del mosaico.

Tuttavia, nel 2017, per il restauro, erano state usate tessere più scure. La polemica è esplosa anche dopo la pubblicazione delle immagini da parte dell'assessore, con utenti che parlano di un toro 'diventato un bue' e di attributi 'spariti'. Da Palazzo Marino assicurano che le parti sono state ricostruite utilizzando tessere di marmo rosa e ripristinando il colore originale del mosaico





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