Torpignattara, ristorante etnico chiuso dai Nas: blatte vive in cucina

Chiuso un ristorante etnico a Torpignattara a causa di gravi carenze igienico-sanitarie, tra cui la presenza di blatte vive. Controlli a tappeto nel quartiere e nel Pigneto con sanzioni, arresti e denunce per diverse violazioni.
Un ristorante etnico nel quartiere Torpignattara di Roma è stato chiuso dai NAS a seguito della scoperta di blatte vive all'interno della cucina. L'ispezione ha rivelato gravi carenze igienico-sanitarie, portando alla sospensione immediata dell'attività e a sanzioni per il titolare, un cittadino del Bangladesh, pari a 2.000 euro.
Questa chiusura si inserisce in un'ampia operazione di controllo condotta dai Carabinieri nei quartieri di Torpignattara e Pigneto, mirata a contrastare le attività illegali e a garantire la sicurezza dei cittadini. L'intervento non si è limitato al ristorante, ma ha coinvolto anche altri esercizi commerciali e ha portato a diverse sanzioni e arresti.
I controlli, coordinati dal Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno evidenziato una serie di irregolarità, tra cui l'utilizzo di buste di plastica non conformi, lavoro nero e violazioni nella tracciabilità degli stipendi. L'operazione dimostra l'impegno delle forze dell'ordine nel monitorare e reprimere le attività illecite nelle aree urbane periferiche della capitale.
La presenza di blatte in un locale destinato alla ristorazione rappresenta una grave violazione delle norme igienico-sanitarie e un rischio per la salute pubblica, giustificando la decisione di chiusura immediata. Le sanzioni amministrative e penali inflitte ai responsabili testimoniano la severità con cui le autorità affrontano queste problematiche.
L'operazione ha inoltre permesso di scoprire e contrastare altre forme di illegalità, come il traffico di stupefacenti e lo sfruttamento del lavoro nero, contribuendo a migliorare la qualità della vita e la sicurezza dei residenti nei quartieri interessati. La collaborazione tra i diversi corpi delle forze dell'ordine, tra cui Carabinieri, NAS, Carabinieri Forestali e NIL, ha garantito l'efficacia dell'intervento e la copertura di un'ampia gamma di controlli.
Oltre alla chiusura del ristorante, un mini-market in via di Torpignattara è stato sanzionato con 5.000 euro per l'utilizzo di buste di plastica non conformi alle normative vigenti. Questa sanzione rientra in un'azione più ampia volta a contrastare l'inquinamento ambientale e a promuovere l'utilizzo di materiali sostenibili.
Un bar nello stesso quartiere ha subito la sospensione della licenza a causa della presenza di un lavoratore in nero e di irregolarità nella tracciabilità degli stipendi, con sanzioni amministrative pari a circa 4.800 euro. Queste violazioni dei diritti dei lavoratori e delle norme fiscali sono state severamente punite dalle autorità competenti.
Sul fronte penale, i Carabinieri hanno arrestato un giovane romano di 22 anni, già agli arresti domiciliari, trovato in possesso di 3,5 chili di hashish suddivisi in 36 panetti e 1.250 euro in contanti. La donna proprietaria dell'immobile, di 57 anni, è stata denunciata per favoreggiamento personale per aver tentato di ostacolare le operazioni di perquisizione.
Durante i controlli stradali, un diciottenne romano è stato fermato e trovato in possesso di 207 grammi di hashish e 3.390 euro, ritenuti provento di attività illecita. Questi arresti e denunce testimoniano l'efficacia dei controlli nel contrastare il traffico di stupefacenti e altre attività criminali.
L'operazione di controllo del territorio è stata condotta dai Carabinieri della stazione Roma Torpignattara, con il supporto di altri reparti della compagnia Carabinieri Roma Casilina, del gruppo Carabinieri Forestali di Roma, del NAS e del NIL di Roma. L'iniziativa rientra in un piano strategico definito dal prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condiviso dal Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, volto a prevenire e reprimere la criminalità diffusa nelle aree urbane periferiche.
Durante l'operazione, sono state identificate 259 persone e controllati 114 veicoli. I risultati ottenuti dimostrano l'importanza di un approccio integrato e coordinato per affrontare le sfide legate alla sicurezza e alla legalità nelle aree urbane più vulnerabili. L'impegno delle forze dell'ordine nel monitorare e controllare il territorio è fondamentale per garantire la tranquillità dei cittadini e per contrastare le attività illegali che possono compromettere la qualità della vita.
La collaborazione tra i diversi corpi delle forze dell'ordine e le istituzioni locali è essenziale per raggiungere risultati efficaci e duraturi. L'operazione rappresenta un segnale forte della determinazione delle autorità nel combattere la criminalità e nel promuovere la legalità in tutta la città di Roma
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