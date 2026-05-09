Torre d'arte industriale a Orvieto: 12 capolavori dell'arte trasformano una torre industriale

Dodici capolavori della storia dell'arte trasformano una torre industriale alta 30 metri nella nuova icona produttiva di Orvieto. La struttura, nata inizialmente per esigenze tecniche legate alla pannellatura e alla rifiltrazione dei vapori, è diventata un vero percorso artistico a cielo aperto. Sulle facciate trovano spazio capolavori di artisti come Raffaello, Van Gogh, Klimt, Kandinsky, Banksy, Vermeer, Mondrian, Leonardo da Vinci, Friedrich, Hokusai e Luca Signorelli.

Dodici capolavori della storia dell'arte trasformano una torre industriale alta 30 metri nella nuova icona produttiva di Orvieto. Dalla "Madonna Sistina" di Raffaello alla "Notte stellata" di Van Gogh, passando per Klimt, Kandinsky, Banksy, Vermeer, Mondrian, Leonardo da Vinci, Friedrich, Hokusai e Luca Signorelli, il nuovo impianto di produzione asfalti Igc della "Basili costruzioni stradali" in località Fontanelle di Bardano si presenta come un inedito connubio tra industria, paesaggio e cultura.

La torre d'arte industriale, inaugurata oggi, è stata realizzata nell'ambito della completa riqualificazione del sito produttivo voluta dall'amministratore unico Michele Basili, anche presidente della Sezione territoriale Orvieto di Confindustria Umbria. La struttura, nata inizialmente per esigenze tecniche legate alla pannellatura e alla rifiltrazione dei vapori, è diventata un vero percorso artistico a cielo aperto.

Sulle facciate trovano spazio "Il bacio" di Hayez, "Girl with Balloon" di Banksy, la "Ragazza con l'orecchino di perla" di Vermeer, "La grande onda a Kanagawa" di Hokusai e il "Viandante sul mare di nebbia" di Friedrich, insieme ad altri capolavori che dialogano con l'ambiente circostante e ridefiniscono l'immagine dell'area industriale





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