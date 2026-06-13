Torre del Greco, altare dell'Ultima Cena con stereotipo antisemita: scoppia il caso e la lettera aperta al cardinale

Un'opera d'arte della Festa dei Quattro Altari a Torre del Greco ritrae l'Ultima Cena con un uomo anziano ebreo che maneggia denaro, riproponendo lo stereotipo antisemita del 'giudeo avaro'. La denuncia di un intellettuale ebreo italiano chiede una presa di posizione della Chiesa locale e solleva questioni sulla disparità di reazioni quando i presunti colpevoli non sono israeliani.

Nel centro storico di Torre del Greco, cittadina campana alle porte di Napoli, è scoppiato il caso diplomatico-culturale durante la Festa dei Quattro Altari, manifestazione artistico-religiosa che espone in quattro punti del borgo altari realizzati da artisti locali.

L'installazione controversa, opera dell'artista Salvatore Seme e intitolata 'L'ultima cena', riproduce il celebre dipinto di Leonardo ma con una modificazione che ha suscitato sdegno: alla destra di Gesù compaiono due figure modernizzate, un giovane che fuma con atteggiamento sprezzante e un uomo anziano barbuto con cappello che tiene in mano un mazzo di banconote. Quest'ultima figura rispecchia in maniera inequivocabile lo stereotipo antisemita del 'giudeo avaro', archetipo radicato nella tradizione cristiana e poi evolutosi nel complotto giudaico-massonico.

La denuncia arriva da esponenti della comunità ebraica italiana, in particolare dallo scrittore e intellettuale ebreo che ha pubblicato un'accorata riflessione su un quotidiano nazionale. Il testo evidenzia come i crimini attribuiti allo Stato di Israele - definito 'Stato ebraico' - non debbano essere confusi con la posizione di tutti gli ebrei, ma al contempo sottolinea che la condanna delle politiche israeliane perde credibilità se non si accompagna alla ferma riprovazione di ogni rigurgito antiebraico, specialmente quando tali rappresentazioni ricevono una qualsivoglia legittimazione da ambienti cattolici.

L'autore ricorda che la Chiesa cattolica, pur avendo compiuto passi storici verso la riconciliazione con il popolo ebraico, non ha completamente estirpato il 'peccato originale antisemita'. Pertanto, si invita l'arcivescovo di Napoli, cardinale Domenico Battaglia, a prendere posizione chiarendo che una simile rappresentazione dell'Ultima Cena - con l'ebreo raffigurato come incarnazione del male che incombe su Cristo - costituisce una bestemmia teologica e un insulto alla memoria ebraica.

La notizia, inizialmente circolata sui social e ripresa dalla stampa locale, ha mosso anche una riflessione geopolitica: l'autore ricorda il caso della flottiglia libica del 2010, quando attivisti italiane furono arrestati in Libia mentre tentavano di raggiungere Gaza, e si chiede retoricamente perché non ci siano state mobilitazioni di piazza paragonabili a quelle contro Israele, forse perché il carcere non era israeliano? Il parallelo evidenzia una disparità di attenzione mediatica e di indignazione pubblica quando i responsabili di presunti abusi non sono israeliani.

La questione solleva interrogativi sul confine tra critica politica a uno Stato e diffusione di stereotipi discriminatori, sullo spazio concesso a narrazioni antisemite anche in manifestazioni pubbliche patrocinate, e sul ruolo della Chiesa nel vigilare contro recrudescenze di odio religioso. La vicenda si colloca in un contesto più ampio di tensione sui temi del Medio Oriente e della memoria storica, dove ogni riferimento a ebraismo e denaro attiva memorie pericolose





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