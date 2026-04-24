Torta di Pere e Mandorle: un Dessert Salutare e Delizioso

Ricetta per una torta di pere e mandorle senza glutine e a basso contenuto calorico, ricca di fibre e benefici per l'intestino. Perfetta come dessert leggero e gustoso.

Una deliziosa e salutare ricetta per una torta di pere e mandorle, perfetta per chi cerca un dessert gustoso ma leggero e ricco di benefici per la salute.

Questa preparazione, ideale per quattro persone, combina la dolcezza naturale delle pere con la cremosità della mandorla e la croccantezza delle fette biscottate integrali, il tutto legato da una delicata crema all'agar agar e arricchito dal tocco esotico del cocco grattugiato. La ricetta è pensata per chi desidera un'alternativa ai dolci tradizionali, offrendo un'esperienza gustativa appagante senza rinunciare al benessere.

Per iniziare, è fondamentale preparare gli ingredienti: 700 grammi di pere mature ma sode, 150 grammi di marmellata di albicocche di alta qualità, 1 litro di latte di mandorle non zuccherato, 200 millilitri di succo di mela puro, 3 cucchiai di agar agar in polvere (un gelificante naturale derivato dalle alghe rosse), 180 grammi di fette biscottate integrali, 2 cucchiai di arrow-root (una fecola naturale utilizzata come addensante), 100 grammi di cocco grattugiato e 150 grammi di crema di mandorle biologica. Un pizzico di sale marino integrale esalterà i sapori e completerà la preparazione.

Il procedimento prevede innanzitutto la pelatura e il taglio delle pere a dadini, per poi procedere con la farcitura delle fette biscottate: spalmare una fetta con la crema di mandorle, aggiungere uno strato di marmellata di albicocche e coprire con un'altra fetta biscottata. Queste fette farcite vengono poi leggermente inumidite con il succo di mela e disposte in una teglia, pronte ad accogliere la crema di frutta.

Contemporaneamente, in un pentolino, si porta a ebollizione il latte di mandorle con l'agar agar e un pizzico di sale, mescolando continuamente per evitare la formazione di grumi. Dopo un paio di minuti di cottura, si aggiungono le pere a dadini e la crema di mandorle rimasta, continuando a mescolare fino a quando il composto torna a bollire. A questo punto, si incorpora l'arrow-root, precedentemente sciolta in un po' di succo di mela, per addensare ulteriormente la crema.

La crema di frutta viene quindi versata sulle fette biscottate disposte nella teglia, creando uno strato uniforme e goloso. Infine, si decora il dolce con il cocco grattugiato, conferendo un tocco esotico e una consistenza croccante. Il dolce viene lasciato raffreddare completamente prima di essere servito, permettendo alla crema di solidificarsi e ai sapori di amalgamarsi. Oltre alla sua bontà, questa torta di pere e mandorle offre numerosi benefici per la salute.

Le pere, infatti, sono un frutto a basso contenuto calorico, ricco di fibre (sia insolubili che solubili) che favoriscono la digestione e rallentano l'assorbimento degli zuccheri, contribuendo a mantenere stabili i livelli di glicemia. Studi scientifici hanno dimostrato che le pere stimolano la crescita dei batteri benefici nell'intestino, migliorando la salute del microbiota intestinale.

Inoltre, le pere sono una fonte preziosa di flavonoidi, come arbutina, catechina, acido clorogenico, quercetina e rutina, che migliorano la sensibilità all'insulina e possono contribuire alla prevenzione del diabete di tipo 2. È importante, tuttavia, prestare attenzione in caso di sindrome dell'intestino irritabile, poiché le pere potrebbero causare fastidi in alcune persone.

Per completare un pasto sano e bilanciato, si possono abbinare alla torta di pere e mandorle altre preparazioni come il tarassaco con pinoli e uvetta sultanina, il tempeh al rosmarino, i fagioli e broccoletti al curry o il riso integrale con salsa alle noci





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