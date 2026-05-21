Tortellini artigianali: il costo dietro la qualità

Il filmato, diventato rapidamente virale e stoacendo un ampio dibattito, narra un giro di vite dietro le quinte delle realtà produttive. Le spiegazioni dettagliate sui costi reali dietro una produzione artigianale hanno generato migliaia di commenti.

Tortellini a 59 euro al chilo, il video del pastificio bolognese divide i social: 'La qualità artigianale ha un prezzo' Il video, diventato rapidamente virale con centinaia di migliaia di visualizzazioni, si apre con un tono ironico: 'Ci scrivono '51 euro al chilo per i tortellini?

Ma siete pazzi?

'. In realtà costano 59'. Da lì parte una spiegazione dettagliata dei costi reali dietro una produzione completamente artigianale, come riportato dal17 euro lordi . A questi si aggiungono i costi delle materie prime, che arrivano a circa 12 euro al chilo.

L'uso dell'intelligenza artificiale nella Sfoglina Bio: per pianificare nuove assunzioni Un aspetto particolare emerge nell'intervista è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella Sfoglina Bio. Il titolare dell'azienda, Ianiri, che proviene dal mondo dell'informatica, spiega che ha usato strumenti di AI non per ridurre il personale, ma per pianificare nuove assunzioni. La Sfoglina Bio è un pastificio artigianale di pasta fresca certificato biologico in Emilia-Romagna.

Si è aperta a fine 2025 e lavora principalmente attraverso ordini online, ma mantiene ancora punti vendita fisici sul territorio. La qualità e il lavoro manuale dei tortellini artigianali hanno inevitabilmente un costo più alto rispetto ai prodotti industriali. La Sfoglina Bio punta su ingredienti biologici e qualità elevata per mantenersi un passo avanti. Durante l'intervista, Ianiri ha ricevuto richieste addirittura da Singapore, e tortellini sono stati spediti fino a Lampedusa.

Lo studio ha scelto di mantenere una produzione interamente a mano, concentrandosi sull'eccellenza e sui materiali biologici. Sommando infine le tassa energetica, la maggior parte dei costi di lavoro e la parte διαμορφata da materie prime e locali, il totale si attesta vicino ai 56 euro per il tortellino. Il filmato ha generato migliaia di commenti, scatenando un dibattito sulle tematiche legate alla qualità alimentare e al rapporto tra consomme e produzione alimentare di qualità





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