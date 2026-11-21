La cantante Tosca racconta la sua battaglia contro l'anoressia, il peso sceso a 40 chili e il momento difficile della vita, fino alla vittoria a Sanremo 1996.

La cantante italiana Tosca ha condiviso apertamente alcuni dei capitoli più difficili della sua biografia, rivelando di aver affrontato una grave forma di anoressia che l'ha portata a scendere a soli 40 chili. Il percorso di guarigione e riscoperta personale è iniziato dopo aver conosciuto Massimo, un uomo che le ha permesso di ritrovare la gentilezza e il sostegno in un periodo in cui si sentiva profondamente sola e devastata dalle ferite emotive di una storia d'amore complessa.

Infanzia malata e la lotta contro l'anoressia

Tosca descrive la sua infanzia come quella di una figlia unica, una bambina strana ma molto amata e protetta dalla famiglia. Un periodo di normalità interrotto bruscamente da un grave problema di salute: le fu diagnosticato un reumatismo articolare acuto. La malattia richiese un lungo ricovero e cure mediche intense che si protrassero per anni, fino all'età dello sviluppo, trasformando i primi anni di vita in una costante attenzione alle limitazioni fisiche e al dolore.

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La relazione con la madre subì una trasformazione significativa attraverso il distacco, un processo che la cantante indica come decisivo per la sua crescita. Questo stacco arrivò quando Tosca aveva 26 anni e sua madre le comunicò che la sua cameretta sarebbe stata ristrutturata, tolendo quindi la disponibilità della stanza che fino ad allora aveva occupato. Questo episodio segnò un punto di non ritorno nella dinamiche familiari e nella sua consapevolezza indipendente.

Il successo a Sanremo e la crisi interiore

La svolta professionale arrivò nel 1996, quando Tosca vinse il Festival di Sanremo in coppia con Ron. Questo trionfo rappresentò un momento cruciale nella sua carriera, portando con sé un'esplosione di popolarità inaspettata. Tuttavia, l'artista ricorda questa affermazione con un misto di emozioni contrastanti: tra la grande gioia del successo, si instaurò rapidamente una profonda crisi personale.

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Il peso di una popolarità improvvisa e travolgente rese difficile per Tosca affrontare il cambiamento immediato che la nuova fama imponeva. Alla soddisfazione professionale si affiancò la difficoltà di gestire le aspettative e la pressione, creando un disagio interno che non le permise di godersi appieno il momento di gloria, rendendo la vittoria un'esperienza carica di ambivalenza emotiva.

L'incontro con Massimo e la riscoperta della gentilezza

Il recupero emotivo fu favorito dall'incontro con Massimo, avvenuto durante uno spettacolo. In quel momento della sua vita, Tosca stava attraversando una fase di grande vulnerabilità, uscendo da una relazione d'amore complicatissima e sentendosi esausta. Massimo, che era alla fine del suo matrimonio, le dimostrò una forma di galanteria e attenzione che la cantante non provava da tempo, aiutandola a riabituarsi alla gentilezza.

Un episodio specifico durante le prove dello spettacolo dimostrò chiaramente il supporto incondizionato di Massimo. Quando Tosca seppe che le condizioni di salute della madre, già malata, erano peggiorate, il suo istinto fu quello di lasciare immediatamente il lavoro per raggiungerla. Tornata in camerino, trovò Massimo, che conosceva da soli quattro giorni, ad attenderla per rassicurarla.

Il gesto che ha cambiato la prospettiva

Massimo bussò alla porta del camerino per chiederle se stesse bene e, vedendo il suo distress, le disse chiaramente: "Non ti preoccupare, tu vai. Ci penso io qua". Quel gesto di responsabilità e cura le fece capire che qualcosa poteva cambiare nella sua vita, offrendole una spalla su cui contare quando si sentiva sempre sola ad affrontare tutto. L'episodio ha segnato l'inizio di una nuova consapevolezza, dove l'attenzione verso gli altri divenne una fonte di forza e non più solo di solitudine.