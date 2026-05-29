Toscana anticipa le misure per tutelare i lavoratori al caldo

La Toscana ha anticipato di un mese l'inaugurazione della 'stagione' delle misure per ridurre i rischi per i lavoratori che si occupano di attività all'aperto o in ambienti esposti a forte calore. L'anticiclone africano che imperversa sul Mediterraneo ha spinto la Regione a prendere questa decisione. La nuova ordinanza, firmata dal governatore Eugenio Giani, contiene una serie di indicazioni per ridurre i rischi di chi lavora al caldo. Fino al 31 agosto 2026, nei giorni a rischio, dalle ore 12.30 alle 16 sarà vietato in Toscana il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, qualora il pericolo di stress da calore permanga e comporti pericoli rilevanti per la salute del lavoratore. La responsabilità della scelta cade sul datore di lavoro. Il divieto vale su tutto il territorio regionale e riguarda l'attività nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave.

La Toscana ha anticipato di un mese l'inaugurazione della 'stagione' delle misure per ridurre i rischi per i lavoratori che si occupano di attività all'aperto o in ambienti esposti a forte calore.

L'anticiclone africano che imperversa sul Mediterraneo ha spinto la Regione a prendere questa decisione. La nuova ordinanza, firmata dal governatore Eugenio Giani, contiene una serie di indicazioni per ridurre i rischi di chi lavora al caldo. Fino al 31 agosto 2026, nei giorni a rischio, dalle ore 12.30 alle 16 sarà vietato in Toscana il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, qualora il pericolo di stress da calore permanga e comporti pericoli rilevanti per la salute del lavoratore.

La responsabilità della scelta cade sul datore di lavoro. Il divieto vale su tutto il territorio regionale e riguarda l'attività nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave. Worklimate3.0 dovrà essere tenuta in considerazione la situazione relativa alle ore 12 se il livello di rischio è 'alto', può scattare il divieto.

Non si applica alle pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio e ai loro appaltatori quando si tratta di interventi di pubblica utilità, di protezione civile e o di salvaguardia della pubblica incolumità, purché comunque siano messe in atto idonee misure organizzative ed operative di prevenzione raccomandate in tutte le lavorazioni all'aperto o in ambienti chiusi non climatizzati. Una mossa arrivata in anticipo di un mese rispetto al 2025, come spiegato dallo stesso Giani: 'Visto l'andamento climatico e della stagione ho deciso di anticipare la consueta ordinanza estiva.

Elevata temperatura, umidità e la prolungata esposizione al sole costituiscono infatti un pericolo per la salute dei lavoratori, che vogliamo tutelare. Un prolungato stress termico e colpi di calore possono avere esiti anche letali'. Lo scorso anno, sempre a causa delle elevate temperature durante il periodo estivo, diverse regioni hanno adottato ordinanze specifiche per imporre il blocco delle attività all'aperto nei settori più esposti.

Il divieto di lavoro nei campi e nei cantieri edili dalle 12:30 alle 16 nei giorni a rischio termico elevato è stato adottato in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna e Marche. I provvedimenti hanno imposto l'obbligo di consultare le mappe Inail, la rimodulazione dei turni al mattino e l'allestimento di zone d'ombra con acqua fresca, consentendo alle aziende di ricorrere alla cassa integrazione per coprire le ore di fermo.

Nel 2026 ha iniziato la Toscana, ma visto l'andamento delle temperature, è probabile che molti altri governatori seguano l'esempio di Giani, replicando il fronte comune visto la scorsa estate





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