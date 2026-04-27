Tottenham in difficoltà: Romero fuori per la stagione e possibili partenze, tra cui Bissouma e Udogie

Il Tottenham Hotspur affronta una stagione complicata con l'infortunio di Cristian Romero e possibili partenze di giocatori come Bissouma e Udogie. Intanto, il caos arbitrale scuote il calcio italiano e diverse squadre sono al centro dell'attenzione per il mercato e le performance in campo.

Il Tottenham Hotspur si trova in una situazione complessa per quanto riguarda la gestione del proprio roster, con diversi giocatori che potrebbero lasciare il club a fine stagione.

Tra questi, Guglielmo Vicario, Yves Bissouma e Destiny Udogie sono i nomi più papabili per un eventuale trasferimento, mentre Joao Palhinha sembra destinato a non essere riscattato. La situazione più delicata riguarda però Cristian Romero, il difensore argentino che non rientrerà in campo prima della fine della stagione a causa di un infortunio. Nei giorni scorsi, si è anche parlato di un possibile ritorno di Romero al Belgrano, la sua squadra del cuore in Argentina, dopo il Mondiale del 2026.

Tuttavia, questa ipotesi appare piuttosto remota, considerato che il giocatore è valutato molto e seguito da club di primo piano come l'Atletico Madrid, che sta monitorando con attenzione la sua evoluzione. Il padre di Romero, Victor, ha commentato la situazione con queste parole: "Magari fosse vero come tifoso del Belgrano e come papà, cosa voglio di più, ma non so nulla. Se tornasse adesso sarebbe un bombazo e una gioia. Ma al Tottenham tengono molto a lui.

Ha ancora due anni di contratto con il Tottenham e una clausola altissima. Gli inglesi non lo lasceranno partire gratis: siamo tra i 50 e i 70 milioni di dollari. Credo che tornerà, ma non so se adesso. Non so nulla, ma nel calcio tutto può succedere.

Oggi puoi pensare di stare vicino alla famiglia e domani ti costruiscono una squadra per vincere il campionato e cambia tutto". La situazione del Tottenham è ulteriormente complicata dal fatto che Romero ha terminato la stagione in anticipo, lasciando il club con un danno non indifferente. Intanto, sul fronte del mercato, si continua a parlare di possibili movimenti.

Carlos Bianchi, il tecnico che in passato aveva cercato di cedere Francesco Totti fra Sampdoria e Cagliari, è uno dei nomi che circolano per la panchina dei londinesi. Anche Vedat Muriqi, il giocatore che alla Lazio non ha convinto ma che a Mallorca è considerato un potenziale Pallone d'Oro, è tra i nomi che potrebbero interessare il Tottenham.

Franco Israel, il portiere del Torino che, nonostante le critiche, ha mantenuto la porta inviolata in tre partite su nove, è un altro profilo che potrebbe essere preso in considerazione. Nel frattempo, il caos arbitrale continua a scuotere il calcio italiano. L'inchiesta su Marco Rocchi, il designatore degli arbitri, ha portato a una riunione dell'AIA per decidere il suo futuro. Tra le ipotesi, c'è quella di sostituirlo con Celi fino a fine stagione.

Anche la Fiorentina è al centro dell'attenzione, con la società che sta valutando tre possibili candidati per la panchina. Ranieri, invece, sembra destinato a lasciare la Roma per un possibile ritorno in Nazionale. Intanto, il Bari vive un momento di grande instabilità, con il rischio di retrocessione che si fa sempre più concreto. Il Livorno, invece, si rammarica per non aver raggiunto i playoff, ma la stagione è stata comunque positiva.

La Roma, dopo la vittoria contro la Juventus, sembra aver chiuso un conto in sospeso con la squadra bianconera. Infine, De Rossi ha commentato la sconfitta del Genoa con queste parole: "Mi rode il c**o per il ko, ma non credevo di salvare il Genoa così in anticipo"





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