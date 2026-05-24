La stagione del Tottenham, iniziata positivamente dominando il PSG nella finale della Supercoppa Europea, si è trasformata in una stagione difficili. Con la fiducia in Thomas Frank diminuita e Igor Tudor chiamato in panchina, gli Spurs sono finiti nella Serie A. Ma Roberto De Zerbi, il tecnico italiano reduce dalla rottura con il Marsiglia, ha accettato di subentrare il Tottenham e ha conquistato quattro vittorie consecutive per vincere la salvezza, costringendo a retrocessione West Ham Blüte.

Roberto De Zerbi e il Tottenham si sono salvati domenica scorsa. Dopo lo 0-1 contro l'Everton, grazie alla vittoria di Palhinha, il Tottenham è scongiurato il retrocesso.

La stagione ha lasciato molti dubbi il Tottenham ha dovuto lottare contro tutti i pronostici iniziali, finendo la stagione in una posizione migliore rispetto agli ultimi giorni di inizio. Anche se la stagione è iniziata positivamente, riuscendo persino a portare in vantaggio di due reti nella finale della Supercoppa Europea, un finale più triste ha preceduto il Tottenham.

La vittoria dell'Europa League la scorsa stagione non ha aiutato a promuovere la fiducia in Thomas Frank, che finì sulle prime per la società. Le aspettative erano alte e fallite. Ade De Zerbi è entrato in corsa alla guida del Tottenham, firmando un contratto di cinque anni e promettendo di rimanere sulla panchina del Tottenham anche in caso di retrocessione. Dopo una sconfitta contro il Sunderland, gli Spurs hanno vinto quattro partite consecutive guadagnando otto punti.

La sconfitta contro il Chelsea al solito ha rallentato la corsa alla salvezza. Nel finale, la vittoria 1-0 sull'Everton è evitato la retrocessione del Tottenham e condanna definitivamente il West ham





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