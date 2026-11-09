Totti e Spalletti tornano nello spot di Amaro Montenegro in Toscana

Nuovo spot Amaro Montenegro con Francesco Totti e Luciano Spalletti, on air dall'8 novembre tra la tenuta di Montaione e i principali canali tv e digitali.

Francesco Totti e Luciano Spalletti tornano protagonisti di una nuova campagna pubblicitaria per Amaro Montenegro, on air e online dall'8 novembre. Il nuovo spot è ambientato nella tenuta di Spalletti a Montaione, in Toscana, e prosegue la saga iniziata con il duello in chiave western del primo episodio. Questa volta è l'allenatore a dettare le regole del gioco.

Il racconto unisce mistero, suspense e ironia e racconta un nuovo capitolo dell'amicizia tra i due protagonisti. Dopo essersi ritrovati, Totti e Spalletti tornano a condividere momenti di complicità fatti di battute e provocazioni, in un format che punta sulla riconoscibilità del personaggio.

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La missione segreta di Totti in Toscana

La storia prende il via con un invito dopo cena a casa di Spalletti. Quello che sembra un semplice incontro si trasforma però in una missione: per raggiungere il mister, Totti deve seguire le indicazioni dell'allenatore in videochiamata e superare una serie di prove disseminate lungo il percorso.

Tra ostacoli e momenti ironici, Francesco Totti arriva infine alla destinazione segreta, un bar costruito su un albero, dove ad aspettarlo c'è Luciano Spalletti. La missione diventa così l'occasione per ritrovarsi e brindare insieme con Amaro Montenegro. Per rendere ancora più riconoscibile il racconto tornano lo storico payoff del brand, Sapore Vero, e il celebre jingle, riorchestrato in chiave action movie.

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Le parole di Totti e Spalletti sullo spot

Francesco Totti sottolinea di aver ritrovato con Spalletti un rapporto fatto di sfide reciproche. Secondo Totti, di spot in spot la coppia sta ritrovando la propria intesa, e il divertimento sul set è stato reale. Totti aggiunge che Spalletti continua a provare piacere nel vederlo faticare.

Luciano Spalletti racconta di aver invitato Totti a casa sua per girare lo spot. Secondo l'allenatore, l'occasione ha permesso di tornare a parlare delle loro storie, di calcio e soprattutto di vita vera. Spalletti descrive il lavoro sul set come un'occasione di incontro anche a tavola con molti amici comuni.

Piano media, formati e lancio radio

La campagna è on air e online dall'8 novembre nei formati da 60", 30" e 15". La pianificazione comprende la televisione tradizionale, con Publitalia, Rai, Cairo, Discovery e Sky, oltre al cinema con il circuito Rai. Sul fronte digitale sono previste le principali piattaforme, tra cui Dazn, Netflix, Amazon Prime Video e Spotify.

Il piano include anche il presidio dei principali eventi calcistici, tra cui Serie A e Nations League. La vera novità della campagna è la radio, con uno spot che gioca sulla capacità di Amaro Montenegro di unire i caratteri opposti dei due protagonisti, in un messaggio costruito sul contrasto tra i due talent.