L'ex pentito Totuccio Contorno è stato trasferito dalla Tuscia per motivi di sicurezza. L'indagine della Procura di Caltanissetta riguarda i suoi presunti legami con il defunto capo della Polizia Gianni De Gennaro.

L'ex collaboratore di giustizia Totuccio Contorno è stato trasferito d'urgenza dalla sua residenza nella zona della Tuscia. Questa decisione operativa è stata presa dalle autorità competenti per garantire la sua incolumità fisica. La mossa segue l'apertura di una nuova indagine da parte della Procura di Caltanissetta. L'inchiesta examina i presunti rapporti intrattenuti da Contorno con Gianni De Gennaro. Questi legami sarebbero stati attivi anche in epoca recente. La sicurezza dell'ex mafioso è oggi una priorità assoluta.

Origini del trasferimento e perquisizione a Nepi

La decisione di spostare Contorno è stata determinata dalla pubblicazione dei dettagli sul luogo di residenza. Gli atti dell'indagine condotta dai magistrati di Caltanissetta hanno reso noto l'indirizzo esatto. La Procura aveva disposto una perquisizione nell'abitazione dell'ex pentito. Tale operazione è stata eseguita il 12 novembre scorso. La legalità dell'intervento è stata confermata dal legale di Contorno. La divulgazione della sua posizione ha generato nuove preoccupazioni. Il rischio per la sua incolumità è aumentato drasticamente dopo questa scoperta.

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L'indagine sui legami con De Gennaro e gli inquirenti

Gli investigatori stanno cercando di chiarire se tra i due sia esistito un rapporto durato per diversi decenni. L'obiettivo è verificare se l'ex collaboratore di giustizia abbia ricevuto assistenza. Tale aiuto sarebbe giunto attraverso un collaboratore dell'allora dirigente della Polizia. Secondo l'ipotesi della Procura, queste attenzioni avrebbero uno scopo preciso. Esse sarebbero state finalizzate a evitare che Contorno raccontasse quanto sapeva. I fatti nascosti riguardano alcuni episodi avvenuti nel 1989 in Sicilia. Contorno dovrebbe inoltre riferire su circostanze specifiche. Queste informazioni potrebbero contribuire a fare luce su una vicenda complessa.

Il ruolo chiave nel 1989 e i crimini in Sicilia

Una parte centrale dell'indagine riguarda il rientro di Contorno in Sicilia. Questo ritorno avvenne specificamente nel 1989. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'ex mafioso tornò nell'isola per regolare conti. Egli arrivò a compiere numerosi omicidi contro esponenti dell'organizzazione criminale. La Procura ipotizza che in questa attività ricevesse sostegno. Tale assistenza proveniva da esponenti dei vertici della Polizia. Tra questi viene indicato anche Gianni De Gennaro. L'obiettivo sarebbe stato sfruttare le conoscenze di Contorno. Si intendeva individuare figure specifiche usando le sue informazioni.

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Impatto della morte di De Gennaro sulle indagini

La situazione è cambiata ulteriormente con la morte di De Gennaro. L'ex capo della Polizia si è tolto la vita sabato scorso nella proprietà di Montiano. Gli atti della Procura menzionano un incontro tra Contorno e De Gennaro. Questo incontro avvenne proprio in quella tenuta. Il particolare assume un significato ulteriore per le indagini. La testimonianza di Contorno assume ora una importanza maggiore. Gli investigatori devono ricostruire i rapporti tra i protagonisti. Devono anche verificare le circostenze emerse nel corso degli accertamenti.

Reazioni e stato attuale della protezione

La posizione di Contorno è tornata sotto i riflettori con questa nuova luce. Grado ha intervenuto alla trasmissione televisiva Lo Stato delle cose. Egli ha spiegato di aver cercato di contattare Contorno nei giorni scorsi. Non riuscendo a parlare direttamente con lui, si è rivolto alla moglie. Dalla moglie ha appreso che il parente era stato trasferito. Gli operatori del Servizio di protezione lo hanno accompagnato. Il trasferimento da Nepi è legato alla necessità di massima protezione. Per il momento non sono stati resi pubblici altri dettagli. La nuova destinazione rimane sconosciuta al pubblico.