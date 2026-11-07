Tour Sud: FdI rilancia con Carolina Varchi per recuperare voti al centrodestra

Fratelli d'Italia organizza un tour nelle regioni del Mezzogiorno guidato da Carolina Varchi. L'obiettivo è contrastare il calo di consensi e prevenire perdite elettorali storiche a Sud.

Fratelli d'Italia ha lanciato un'iniziativa strategica denominata "la locomotiva d'Italia" con l'obiettivo specifico di invertire il trend negativo di consenso nelle regioni del Mezzogiorno. Il tour politico prende il via da Napoli, città considerata il punto critico più urgente per il partito, prima di dirigersi verso Bari e concludersi a Palermo. Questa decisione arriva in risposta alla crescente preoccupazione interna circa il rischio di un netto calo di voti a favore del centrodestra nelle prossime consultazioni elettorali.

Piano strategico e ruolo di Carolina Varchi

A guidare questa operazione sul territorio sarà la deputata Carolina Varchi, la quale ricopre il ruolo di responsabile del dipartimento delle Politiche per il Sud all'interno della struttura organizzativa del partito. La scelta di affidare la guida delle truppe parlamentari autoctone a una figura di riferimento come la Varchi nasce dalla necessità di dimostrare una presenza concreta e autorevole nelle aree dove il malcontento è più diffuso. L'iniziativa mira a presentare le misure governative a favore del Mezzogiorno, cercando di spiegare i risultati ottenuti dal governo in quelle regioni.

Also read Papa Leone parte per il Sud America: tour di 12 giorni tra USA, Argentina e Perù

La partenza dal capoluogo campano non è casuale, ma dettata da dati preoccupanti emersi nelle ultime tornate elettorali. Le elezioni amministrative hanno visto Fratelli d'Italia registrare percentuali vicine allo zero nei comuni popolosi alle porte di Napoli, segnale inequivocabile di un distacco dagli elettori storici. Inoltre, il risultato negativo al referendum sulla separazione delle carriere, bocciato con forza anche in regioni tradizionalmente amiche, ha suonato come un primo campanello d'allarme per i vertici nazionali.

Reazioni interne e tensioni regionali

All'interno del partito, le tensioni sono palpabili, soprattutto in Campania dove la gestione del presidente della regione Gennaro Sangiuliano e la posizione controversa dell'ex presidente della regione Edmondo Cirielli hanno creato un clima di forte malumore. La deputata campana Imma Vietri, vice coordinatrice di Fratelli d'Italia in Campania, ha proposto un emendamento alla manovra economica per ripristinare il condono edilizio, una misura popolare che cerca di recuperare consenso, anche se ciò avviene a scapito di alcuni alleati di centrodestra. Questa mossa riflette le divisioni interne e la volontà di agire tempestivamente per evitare un tracollo elettorale.

Advertisement

La preoccupazione si estende anche in Puglia, dove il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato ha amesso apertamente che il governo ha fallito nel comunicare efficacemente le iniziative a favore del Mezzogiorno. Gemmato ha definito questa assenza di narrazione un errore di sistema che deve essere corretto urgentemente, riconoscendo la necessità di una strategia di comunicazione più incisiva per la prossima campagna elettorale. La sua partecipazione all'evento promosso dalla Varchi a Bari sottolinea l'importanza strategica di questa regione nel piano di salvataggio dei voti.

Alleanze e nuovi attori politici

Per arginare la perdita di consensi, Fratelli d'Italia sta accelerando sulla strategia di allargamento delle alleanze politiche. Un esempio significativo è l'arruolamento di Cateno De Luca, leader del movimento Sud Chiama Nord, una mossa calcolata per sottrarre voti alla Lega e consolidare il consenso in Sicilia, dove il partito di Giorgia Meloni sta affrontando le maggiori difficoltà. Questa integrazione mira a creare un fronte unito capace di contenere il malcontento in quelle aree dove il partito di governo è in forte ritardo.

La situazione in Calabria appare stabile, ma questo risultato è attribuibile principalmente alla guida di Forza Italia e del governatore Roberto Occhiuto, piuttosto che all'azione diretta di Fratelli d'Italia. Le percentuali elettorali e l'indice di gradimento del governatore Occhiuto, uniti al successo di Francesco Cannizzaro sindaco di Reggio Calabria, indicano che il centrodestra in questa regione sarà trainato daiForza Italia. La dipendenza da alleati locali evidenzia la debolezza strutturale del partito nel Mezzogiorno al di fuori delle aree di forza tradizionali.

Critiche dall'opposizione e limiti della narrazione

L'operazione viene aspramente criticata dall'opposizione, in particolare dal Partito Democratico. Marco Sarracino, responsabile per il Sud e le aree interne del PD, ha accusato il governo di essere il più antimeridionalista nella storia della Repubblica, riferendosi alla scarsità di risorse nella manovra e alla calendarizzazione del voto sull'autonomia differenziata a gennaio. Questa decisione viene vista come un penalizzazione strutturale per il Sud, aggravando il divario con le regioni del Nord.

Advertisement

Nonostante le promesse di un futuro migliore, i parlamentari di Fratelli d'Italia faticano a presentare iniziative tangibili per gli elettori. La Zona Economica Speciale unica viene citata come grande infrastruttura immateriale, ma viene percepita come vantaggiosa solo per le imprese e non per la cittadinanza comune. Inoltre, la mancanza di riferimenti concreti a progetti simbolici come il Ponte sullo Stretto, nonostante le richieste del territorio, alimenta la sensazione di un disimpegno governativo, lasciando gli elettori del Sud con la sensazione di essere ignorati dalle politiche nazionali.