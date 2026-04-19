Toyota #8 trionfa alla 6 Ore di Imola, Ferrari #51 seconda, BMW #69 vince in GT3

La Toyota #8 ha ottenuto una vittoria schiacciante e strategica alla 6 Ore di Imola, superando la Ferrari #51 che si è classificata seconda. La BMW #69 ha conquistato la categoria GT3 dopo il ritiro della McLaren #10. La gara è stata caratterizzata da continui cambi di leadership, strategie audaci e colpi di scena.

Le 6 Ore di Imola hanno visto un'inattesa protagonista emergere dalle retrovie: la Toyota #8 ha conquistato una vittoria fondamentale grazie a una strategia audace e a un passo gara eccezionale. La vettura giapponese, condotta da Hirakawa, Buemi e Hartley, ha saputo sfruttare al meglio ogni opportunità, dalla gestione del carburante a un pit stop accorciato che le ha permesso di scavalcare le Ferrari. La #51 della Rossa, pur dimostrando un buon passo, non è riuscita a contrastare la determinazione e la tattica della Toyota, accontentandosi del secondo gradino del podio. La #7, altra vettura giapponese, ha completato il podio, confermando la forza del costruttore.

La gara nella categoria GT3 è stata altrettanto avvincente, con un colpo di scena a mezz'ora dalla fine. La McLaren #10, che stava dominando la corsa, è stata costretta al ritiro per un problema tecnico. Questo imprevisto ha aperto la strada alla BMW #69, che ha colto la sua prima, meritata vittoria in un contesto altamente competitivo. L'incertezza e la spettacolarità hanno caratterizzato ogni momento, dalla partenza all'ultimo giro, regalando agli appassionati di motorsport un'esperienza indimenticabile sulle rive del Santerno. L'impegno e la dedizione dei team si sono visti in ogni singola manovra, con continui cambi di posizione e lotte accese per ogni centimetro di pista.

Fin dalle prime battute, la gara ha mostrato il suo potenziale di spettacolo. La Ferrari #50, grazie a una mescola di gomme più morbida, è scattata in testa, superando la Toyota #8. Subito è iniziata un'intensa bagarre, con piloti come Magnussen e Hanson impegnati in duelli ravvicinati e persino in contatti, a testimonianza della grinta in campo. Nonostante il ritmo elevato imposto da Calado, la Ferrari #51 ha visto la #50 mantenere un discreto margine. I primi a effettuare uno stop sono stati la Toyota #7 e la Genesis #19, quest'ultima costretta a rientrare ai box per un intervento tecnico che l'ha tenuta fuori per un lungo periodo. La strategia del rifornimento più breve per la Toyota #8 ha rappresentato un momento chiave, consentendole di guadagnare posizioni e di posizionarsi strategicamente per la fase finale.

L'introduzione della Safety Car Virtuale, causata da un'uscita di pista, ha ulteriormente rimescolato le carte, permettendo a molti di effettuare pit stop strategici, inclusa la Toyota #8 che ha sfruttato l'occasione per consolidare il proprio vantaggio. Il finale è stato un susseguirsi di strategie, con Ferrari che hanno tentato di recuperare terreno e Toyota che hanno gestito con maestria il proprio passo, resistendo alla pressione avversaria. La pioggia, che ha fatto la sua comparsa nel finale, ha aggiunto un ulteriore elemento di imprevedibilità, mettendo alla prova le capacità di adattamento dei piloti e dei team





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