Tra VPN e app bloccate: la vita digitale dei russi sotto il controllo del Cremlino

Un articolo che esplora come i russi aggirano le restrizioni su Internet imposte dal governo, utilizzando VPN e più telefoni per accedere a app straniere come WhatsApp e Telegram, mentre il Cremlino spinge per la sovranità digitale. Le misure causano disagi e irritano la popolazione in vista delle elezioni.

In un tranquillo caffè di Mosca, popolare per il Wi-Fi gratuito e il buon caffè, una designer d'interni russa si connette a una rete privata virtuale per chattare con amici all'estero usando WhatsApp, il servizio di messaggistica statunitense bloccato in Russia .

Più tardi, disattiva la VPN per acquistare un biglietto sul sito delle Ferrovie Russe, che impedisce l'accesso a chiunque usi strumenti per nascondere la propria posizione. Poi prende un secondo telefono per controllare i messaggi dei clienti sull'app MAX, controllata dallo Stato.

Da quando il Cremlino ha intensificato il controllo su Internet quest'anno, i russi hanno adottato soluzioni tecniche sempre più complesse per aggirare la sorveglianza statale e le restrizioni alle app straniere più popolari, come WhatsApp di Meta Platforms e Telegram. La più grande stretta di questo tipo sotto il presidente Vladimir Putin ha talvolta interrotto i servizi bancari, i trasporti e il commercio elettronico, irritando la popolazione in vista delle elezioni parlamentari di settembre, secondo le dichiarazioni di partiti di opposizione vicini al Cremlino, blogger influenti e leader aziendali.

Anche alcuni influencer dei social media, di solito estranei alla politica, hanno criticato le restrizioni. La frustrazione per questi blocchi, insieme all'aumento dei prezzi, al rialzo delle tasse e alla stanchezza per la guerra, si ritiene abbia contribuito al calo della popolarità di Putin: secondo il sondaggista statale VTsIOM, l'approvazione è scesa dal 75,1% di febbraio al 65,6% di aprile, il livello più basso dall'inizio del conflitto totale in Ucraina nel 2022. Ora si attesta quasi al 67%.

Le autorità hanno spinto i russi a usare alternative statali alle app e ai siti stranieri, in una spinta per la sovranità digitale. Ma alcuni utenti sono diffidenti dopo che critici del Cremlino e alcune aziende tech occidentali hanno avvertito che MAX potrebbe essere usata per tracciarli, cosa che il gigante tecnologico VK, suo proprietario, nega.

Naturalmente è tutto un enorme fastidio, ma che altro possiamo fare? ha detto la designer, chiedendo di essere identificata solo con un nome per la delicatezza della questione. Ci si abitua e si passa le giornate ad accendere e spegnere VPN, a passare da un messenger all'altro e a cambiare paese virtuale o telefono per usare le app e i siti di cui si ha bisogno. Le VPN funzionano instradando la connessione Internet dell'utente attraverso server privati fuori dalla Russia.

Solo a marzo, ci sono stati 9,2 milioni di download dei cinque servizi VPN più popolari dal Google Play Store, 14 volte in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, ha riportato il quotidiano russo Kommersant, citando dati di Digital Budget, una società di consulenza moscovita che monitora il comportamento online. Non abbiamo mai visto un tasso di adozione simile, ha detto Sarkis Darbinyan, attivista russo per la libertà di Internet con sede a Lisbona.

Mosca lo ha designato agente straniero, termine che applica a persone ritenute coinvolte in attività anti-russe. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha ripetutamente affermato che i controlli su Internet sono necessari quando la Russia è impegnata in quello che le autorità definiscono uno scontro esistenziale con l'Occidente per l'Ucraina. Ma Putin ad aprile ha ordinato al governo di procedere con maggiore cautela, dicendo ai legislatori che è controproducente concentrarsi solo su divieti e restrizioni.

Molti paesi autoritari impongono limiti severi all'uso di Internet, ma i russi si erano abituati a un certo grado di libertà online. I servizi di sicurezza hanno a lungo cercato di mettere a tacere i critici interni, ma le autorità raramente interferivano con la capacità delle persone di usare app straniere o accedere a contenuti dei media occidentali prima della guerra in Ucraina.

Dall'anno scorso, l'FSB, successore della KGB sovietica, ha ordinato alle compagnie di telecomunicazioni di spegnere Internet mobile per giorni in diverse regioni della Russia, sostenendo che i droni ucraini possono usarlo per la navigazione. Le autorità hanno anche bloccato o rallentato le connessioni a un numero crescente di app e siti web, che il regolatore statale delle comunicazioni Roskomnadzor accusa di essere piattaforme per contenuti illegali ed estremisti.

WhatsApp e Telegram hanno accusato la Russia di cercare di costringere le persone a usare app meno sicure imposte dal governo. Le interruzioni si sono intensificate a marzo con un blackout di quasi tre settimane a Mosca, che ha infastidito alti burocrati che necessitano di Internet e Telegram per raccogliere voti per il partito di governo Russia Unita, secondo due fonti vicine al Cremlino e alcuni analisti.

Il problema non è se il regime sarà in grado di ottenere il risultato che vuole (lo farà), ma se il processo elettorale sarà fluido, ha scritto Tatiana Stanovaya, senior fellow presso il Carnegie Russia Eurasia Center, ad aprile. Anche funzionari governativi leali scaricano VPN e portano più telefoni per tenere le app sostenute dallo Stato come MAX separate dal resto della loro vita digitale, hanno detto le fonti a Reuters





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