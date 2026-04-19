Tradimento e HPV: la battaglia di una donna contro tumori multipli

Una donna della Florida scopre il tradimento del marito e le trasmette il Papillomavirus, portandola a una diagnosi di tumori multipli alla vulva, cervice e ano. La sua storia di resilienza e attivismo per la prevenzione.

Una storia di tradimento e malattia che ha segnato profondamente la vita di McGill Fox, una donna della Florida, insegnante e madre di quattro figli, è emersa dalle pagine del Tampa Bay Times, portando alla luce le conseguenze devastanti della trasmissione del Papillomavirus Umano ( HPV ) in seguito a un'infedeltà coniugale. Dopo trent'anni di matrimonio, la Fox ha scoperto che suo marito, con cui condivideva una lunga unione, l'aveva tradita, trasmettendole inconsapevolmente il virus HPV .

La scoperta dell'infedeltà ha innescato una serie di controlli medici per escludere malattie sessualmente trasmissibili. Fortunatamente, i test iniziali per sifilide, gonorrea e HIV sono risultati negativi, offrendo un effimero sollievo. Tuttavia, un anno più tardi, durante un controllo ginecologico di routine, un Pap test ha rivelato la presenza del Papillomavirus Umano (HPV). Questa infezione, diffusa e associata a un significativo aumento del rischio di sviluppare diverse forme tumorali, tra cui quelle a carico della cervice uterina, dell'ano, della vulva, della vagina e persino della gola, non rientrava negli screening standard eseguiti in precedenza. Le conseguenze dell'infezione da HPV si sono manifestate in modo drammatico nel corso degli anni. Nel febbraio 2019, la Fox ha ricevuto la sconvolgente diagnosi di un tumore alla vulva. Poco tempo dopo, è stato individuato anche un tumore alla cervice uterina, rivelando la progressione della malattia. La situazione si è ulteriormente aggravata nel 2023, quando le è stato diagnosticato un tumore all'ano, estendendo la portata del suo calvario oncologico. La Fox ha poi appreso un'amara verità: l'infezione da HPV, e di conseguenza le patologie oncologiche da essa scatenate, avrebbero potuto essere prevenute attraverso la vaccinazione. Il vaccino contro l'HPV, disponibile dal 2006, offre una protezione efficace contro i ceppi virali più pericolosi, responsabili della maggior parte dei tumori correlati al virus, come confermato dai Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC). Questa consapevolezza postuma ha aggiunto un ulteriore peso emotivo alla sua lotta. La decisione di non vaccinarsi in passato, come ha confessato la stessa Fox, era legata al suo stato civile e alla maternità al momento dell'introduzione del vaccino. A seguito delle multiple diagnosi tumorali, la sua vita è stata stravolta da interventi chirurgici e trattamenti intensivi. Si è sottoposta a un'isterectomia e continua a seguire regolari cicli di chemioterapia e radioterapia per combattere la malattia. Ha affrontato delicati interventi chirurgici per l'asportazione di tessuto vulvare compromesso e si sottopone periodicamente a procedure laser e ad altre tecniche mediche volte alla rimozione di cellule precancerose nelle regioni vulvare e anale. Nonostante il difficile percorso personale, la Fox ha scelto di trasformare la sua esperienza in un impegno civico. È diventata un'appassionata attivista per i diritti dei pazienti e si dedica con fervore alla sensibilizzazione pubblica sul tema dei tumori legati all'HPV e all'importanza della prevenzione. Con un coraggio ammirevole, ha dichiarato al Tampa Bay Times: Quando dico di avere un tumore anale, lo affermo senza esitazioni. È necessario parlare apertamente di vulva, ano e cervice, superando stigma e reticenze linguistiche. Il suo messaggio è un potente invito a rompere il silenzio e a promuovere un dialogo onesto e informato su argomenti ancora troppo spesso tabù, nella speranza di prevenire che altre persone debbano affrontare un calvario simile





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