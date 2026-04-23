Trafford verso nuovi lidi: il Napoli in attesa, il City riaccoglie il portiere inglese

Il giovane portiere inglese James Trafford potrebbe lasciare il Manchester City nonostante il recente riacquisto. Il Napoli di Mazzarri è interessato, ma l'allenatore preferirebbe un'esperienza più consolidata. Analisi della situazione e possibili sviluppi di mercato.

Il futuro di James Trafford , giovane portiere inglese, è nuovamente al centro delle speculazioni di mercato. Dopo un periodo trascorso al Manchester United, dove non ha trovato lo spazio desiderato, Trafford aveva intrapreso un'avventura al Burnley, sperando di affermarsi come titolare.

Tuttavia, la sua esperienza in Lancashire non ha decollato come previsto, e ora il giocatore sta seriamente valutando un cambio di maglia. La situazione è complicata da un recente investimento del Manchester City, che ha riacquisito il portiere per 31 milioni di euro, una cifra che per i Citizens rappresenta una somma modesta, considerando la loro capacità finanziaria.

Nonostante l'interesse e la fiducia dimostrata dal club, Trafford è rimasto relegato in panchina, trovando spazio solo nelle coppe nazionali, un ruolo insufficiente per un giovane portiere ambizioso che aveva precedentemente rifiutato offerte allettanti pur di tornare alla squadra che lo aveva formato. La frustrazione di Trafford è palpabile, e la prospettiva di trascorrere un'altra stagione come riserva di Donnarumma lo spinge a considerare seriamente l'addio.

Le voci di mercato lo accostano a diverse squadre, tra cui il Napoli di Walter Mazzarri, che potrebbe essere alla ricerca di un nuovo portiere. Tuttavia, l'allenatore partenopeo, ammesso che le sue richieste vengano ascoltate dalla dirigenza, sembra preferire un portiere più esperto e pronto per affrontare le sfide della Serie A. Il sogno resta Alisson Becker, portiere del Liverpool, ma l'operazione appare estremamente complessa e costosa.

La situazione è resa ancora più intricata dalle dinamiche interne al club inglese, che ha appena esercitato l'opzione di rinnovo per il suo portiere titolare. Il Napoli, quindi, dovrà valutare attentamente le alternative disponibili, tenendo conto delle esigenze tattiche dell'allenatore e delle risorse economiche a disposizione. La ricerca di un portiere affidabile e di qualità è una priorità per il club azzurro, che vuole consolidare la propria posizione ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Il caso Trafford evidenzia le difficoltà che i giovani portieri incontrano nel trovare spazio nelle grandi squadre, dove la concorrenza è agguerrita e le aspettative sono elevate. Nonostante il talento e le potenzialità, spesso è necessario fare esperienza in club minori per maturare e dimostrare il proprio valore. Il Burnley, in questo senso, avrebbe potuto rappresentare un trampolino di lancio per Trafford, ma l'esperienza non ha prodotto i risultati sperati.

Ora il portiere inglese si trova di fronte a una scelta importante: accettare un ruolo di secondo piano al Manchester City o cercare una nuova sfida in un club dove possa avere maggiori opportunità di giocare e crescere. La decisione dipenderà da diversi fattori, tra cui le offerte che riceverà, le garanzie che gli verranno offerte e le sue ambizioni personali.

Nel frattempo, il mercato dei portieri continua a essere molto attivo, con numerosi club alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Il Napoli, in particolare, è impegnato in una vera e propria caccia al portiere, che potrebbe portare a colpi di scena e sorprese nelle prossime settimane. La redazione di Calciomercato.it, prodotto di punta di Web 365 Srl, continua a monitorare attentamente la situazione, fornendo aggiornamenti e approfondimenti ai propri lettori





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