Un ragazzo di 14 anni è morto in un incidente stradale nella provincia di Foggia. Il giovane era a bordo di uno scooter guidato da un amico di 15 anni. Le condizioni del conducente di 15 anni sono apparse subito disperate ai sanitari del 118.

Tragedia a 14 anni: un ragazzo muore in un incidente stradale nella provincia di Foggia. Il giovane, di 14 anni, era a bordo di uno scooter guidato da un amico di 15 anni.

Secondo gli accertamenti degli investigatori, i due viaggiavano a velocità sostenuta e nessuno dei due indossava il casco. L'impatto è stato devastante e il 14enne è morto sotto gli occhi dei primi soccorritori. Le condizioni del conducente di 15 anni sono apparse subito disperate ai sanitari del 118, tanto da richiedere l'intervento immediato dell'elisoccorso per il trasporto d'urgenza all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove si trova ora ricoverato in condizioni critiche.

Il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha espresso il cordoglio dell'intera cittadinanza di fronte a una simile assurdità: 'Una doccia fredda, una tragedia immensa. Sono vicino alle famiglie'





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