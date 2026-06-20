Tragedia a Bayahibe: morta l'istruttrice di danza italiana per avvelenamento da monossido di carbonio in un incendio di lusso

Francesca Valentino, 46enne originaria di Caserta, muore per monossido di carbonio dopo l'incendio del resort Viva Dominicus Beach by Wyndham a Bayahibe. La Farnesina interviene per assistere la famiglia, mentre le autorità evacuano quasi 1.700 turisti e indagano le cause dell'incendio.

Francesca Valentino , una donna di 46 anni originaria di Caserta, è deceduta a seguito di un grave avvelenamento da monossido di carbonio provocato dall'incendio scoppiato al resort di lusso Viva Dominicus Beach by Wyndham, situato a Bayahibe, nella Repubblica Dominicana.

Dall'estate del 2014, Francesca e la sua famiglia avevano stabilito la residenza a Bayahibe, dove esercitava la professione di istruttrice di danza, tenendo lezioni sia per residenti sia per turisti. Il 20 giugno 2026, mentre la serata si tingeva di rosso per le fiamme che avvolgevano l'edificio, la donna si precipitò sulla spiaggia per cercare un rifugio, ma fu subito colpita da una densa ondata di fumo nero.

L'inalazione di monossido di carbonio le provocò una crisi respiratoria improvvisa; nonostante il pronto soccorso fornito da un'auto privata, fu trasportata in ospedale dove, nonostante gli sforzi dei medici, morì pochi minuti dopo





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