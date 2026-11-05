Tragedia a Brooklyn: sei morti e sette feriti in un incendio devastante a Sunset Park

Un violento incendio ha colpito Brooklyn uccidendo sei persone e ferendone sette. Le indagini stanno esaminando il ruolo delle batterie di lithium, in un contesto di crescenti preoccupazioni per la sicurezza delle biciclette elettriche.

La città di New York è stata scossa da un tragico evento avvenuto nelle prime ore di giovedì 5 novembre nel distretto di Brooklyn. Un violento incendio ha devastato un edificio residenziale di due piani situato nel quartiere di Sunset Park, causando un bilancio funesto che conta sei vittime e sette feriti.

Le autorità, inclusa la prestigiosa compagnia dei vigili del fuoco di New York, hanno confermato l'identitá delle vittime, tutte di eta adulta, anche se le generalitá non sono state ancora rese pubbliche per rispetto delle famiglie coinvolte. Quattro delle persone decedute sono morte sul posto, travolte dalle fiamme, mentre altre due sono venute a mancare dopo essere state trasportate urgentemente presso l'ospedale NYU Langone di Brooklyn.

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Intervento tempestivo dei soccorritori per rogo Brooklyn

L'allarme è scattato intorno alle due del mattino quando una residenza sulla cinquantaquattresima strada è stata avvolta da un'intensa colonna di fumo e fuoco. I primi soccorritori sono intervenuti con tempestivitá, arrivando sul luogo in soli tre minuti e diciotto secondi, ma hanno trovato la situazione gia critica, con il seminterrato e i due piani superiori completamente distrutti dal fuoco.

Per riuscire a domare il rogo, sono stati mobilitati oltre duecentotrenta operatori dell'emergenza, che hanno lavorato instancabilmente per quasi tre ore prima di poter riportare la situazione sotto controllo. Tra i feriti si contano anche tre vigili del fuoco, le cui condizioni di salute, sebbene degne di attenzione, non destano particolari preoccupazioni. Le indagini sulle cause dell'incendio sono ancora in corso e risultano complesse.

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Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra specializzata in materiali pericolosi a causa della presenza di una batteria agli ioni di litio. Tuttavia, gli investigatori non hanno ancora stabilito se questa specifica batteria abbia dato origine alle fiamme o se sia stata danneggiata dall'incendio.

Sicurezza antincendio e allarme batterie e-bike New York

Il sindaco Zohran Mamdani ha espresso il suo cordoglio e la sua preoccupazione davanti all'edificio annerito, definendo l'evento devastante e sottolineando che ci vorrà molto tempo affinché il quartiere possa elaborare il lutto dei vicini perduti e riprendersi dal dolore. Mamdani ha inoltre richiamato l'attenzione pubblica sulla crescente problematica della sicurezza antincendio, ricordando che nel 2024 i roghi legati alle biciclette elettriche hanno superato la quota di quattrocento casi in tutta la città.

Questo tragico evento si aggiunge a un precedente incidento avvenuto il 28 ottobre nel Bronx, dove quattro membri di una famiglia, tra cui un bambino di undici anni, persero la vita dopo che la batteria di una e-bike aveva preso fuoco, distruggendo l'abitazione.