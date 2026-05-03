Tragedia a Campobasso: madre e figlia morte per avvelenamento da ricina

Sara Di Vita, 15 anni, e sua madre Antonella Di Ielsi, 50, sono decedute in ospedale a Campobasso a causa di un avvelenamento da ricina. La Procura indaga per duplice omicidio premeditato.

La famiglia Di Vita, residente a Pietracatella, ha vissuto una tragedia sconvolgente durante le festività natalizie. Sara Di Vita, una quindicenne, e sua madre Antonella Di Ielsi, di 50 anni, sono decedute al reparto di Rianimazione dell'ospedale di Campobasso il 27 e il 28 dicembre rispettivamente.

Inizialmente, i sintomi presentati dalla famiglia – dolori di stomaco e vomito – erano stati attribuiti a una semplice intossicazione alimentare. Tuttavia, gli esami successivi hanno rivelato una realtà ben più inquietante: un avvelenamento da ricina, una tossina estremamente letale. La vicenda ha subito una svolta investigativa significativa.

Se inizialmente cinque medici erano stati indagati per omicidio colposo, a causa della presunta sottovalutazione dei sintomi, l'accertamento della presenza della ricina nei corpi delle vittime ha portato la Procura di Larino ad aprire un fascicolo per duplice omicidio premeditato, procedendo contro ignoti. La sera di Natale, Gianni Di Vita, suo moglie Antonella e la figlia Sara si erano recati al pronto soccorso di Campobasso lamentando i suddetti disturbi.

Dopo una prima visita, erano stati dimessi con la diagnosi di intossicazione alimentare. Il giorno successivo, la famiglia era tornata al pronto soccorso a causa del persistere dei sintomi, ma erano stati nuovamente rimandati a casa. Sara, in particolare, aveva scherzato con un medico, esprimendo la speranza di poter presto tornare a mangiare. Una volta rientrati a casa, madre e figlia hanno iniziato a mostrare segni di disidratazione.

Gianni ha quindi contattato un amico intimo, infermiere professionale e docente universitario, che ha praticato delle flebo a Sara e Antonella. Nonostante la prassi preveda l'autonomia degli infermieri in tali situazioni, non vi è stata alcuna indicazione da parte dei medici. Le condizioni di Sara sono precipitate rapidamente, portandola al ricovero in Rianimazione il 27 dicembre, dove è deceduta nella stessa notte.

La madre, Antonella, è stata ricoverata nello stesso reparto dopo aver appreso della morte della figlia, spegnendosi a sua volta il giorno successivo. La Guardia medica era stata contattata dalla famiglia. Le indagini si sono concentrate sulla cena del 23 dicembre, durante la quale erano presenti Sara, Antonella e Gianni. L'altra figlia, Alice, era assente, avendo trascorso la serata con amici.

Sono stati esaminati anche i pasti del 24 dicembre, consumati con altri familiari, ma la probabilità di una contaminazione in queste occasioni è ritenuta bassa, poiché non si sono verificati malori in altre persone. Il primario di Rianimazione, Vincenzo Cuzzone, aveva inviato campioni al Centro Antiveleni di Pavia, che ha confermato la presenza di ricina nel sangue di Sara e Antonella.

La ricina, estratta dai semi di ricino, è una tossina estremamente potente per la quale non esiste un antidoto efficace. Gianni Di Vita è stato ricoverato allo Spallanzani di Roma, ma è stato dimesso dopo alcuni giorni. Anche la figlia Alice è stata ricoverata a Roma a titolo precauzionale. Le analisi su Gianni non hanno rilevato tracce di ricina, ma ciò potrebbe essere dovuto alla sua volatilità e al tempo trascorso.

La vicenda ha richiamato alla mente la serie televisiva Breaking Bad, in cui la ricina veniva utilizzata come un 'veleno invisibile'. L'inchiesta è in corso per accertare le responsabilità e ricostruire la dinamica dell'avvelenamento





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