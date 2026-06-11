Tragedia a Cardano: muore l'imprenditore Manfred Rigger dopo un alterco violento

Dopo tredici giorni di coma, si è spento Manfred Rigger, l'imprenditore di 66 anni aggredito durante una lite al bar. L'imputato Markus Dorfmann è in custodia cautelare per omicidio preterintenzionale.

La comunità di Cardano è profondamente scossa dalla tragica scomparsa di Manfred Rigger , un noto imprenditore di 66 anni, la cui vita si è spenta prematuramente dopo tredici giorni di agonia in stato di coma.

Tutto ha avuto inizio in un pomeriggio che sembrava ordinario, all'esterno del bar situato presso l'area di servizio Q8 di Cardano. In quel luogo di passaggio, Rigger ha incrociato Markus Dorfmann, un uomo di 55 anni con cui intratteneva rapporti tesi a causa di vecchie questioni irrisolte e ruggini che risalivano a molto tempo prima. Ciò che era iniziato come un semplice scambio di parole, un alterco verbale alimentato da rancori passati, è degenerato improvvisamente in una violenza inaudita.

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, Dorfmann avrebbe perso completamente il controllo di sé, sferrando un colpo fulmineo e di estrema violenza all'altezza dell'orecchio della vittima. Questo schiaffo, sferrato con una forza tale da destabilizzare completamente l'imprenditore, ha causato la perdita immediata dell'equilibrio di Rigger, che è precipitato all'indietro. La caduta è stata fatale: la testa dell'uomo ha urtato con violenza il manto stradale, provocando un trauma cranico gravissimo che lo ha reso subito esanime e privo di sensi.

Mentre i testimoni presenti sulla scena, colti dal terrore e dallo sconcerto, si affrettavano a chiamare i soccorsi attraverso il numero di emergenza 112, l'aggressore ha tentato una fuga disperata. Markus Dorfmann, invece di prestare soccorso all'uomo che giaceva a terra in condizioni critiche, ha preferito allontanarsi rapidamente in sella alla propria bicicletta, sperando di sparire nel nulla e di sottrarsi alle responsabilità del suo gesto.

Tuttavia, l'efficienza dei Carabinieri ha reso vana ogni sua pretesa di impunità. Grazie a un intervento tempestivo e coordinato, i militari dell'Arma sono riusciti a rintracciare l'uomo in tempi brevissimi, bloccandolo all'interno della sua abitazione. Dalle indagini è emerso che Dorfmann non era un volto sconosciuto per le forze dell'ordine, essendo già noto nel paese per precedenti comportamenti problematici.

La vittima, invece, è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove i medici hanno lottato per quasi due settimane per cercare di salvarne la vita, ma il danno cerebrale causato dall'impatto con l'asfalto si è rivelato irreversibile. La morte di Manfred Rigger, avvenuta dopo tredici giorni di coma, ha avuto ripercussioni immediate e severe sul piano giudiziario. Markus Dorfmann, che si trova attualmente in custodia cautelare all'interno della casa circondariale di Bolzano, deve ora affrontare un capo d'imputazione molto più grave.

Inizialmente, l'uomo era indagato per tentato omicidio, ma con il decesso dell'imprenditore la qualificazione giuridica del reato è mutata in omicidio preterintenzionale. Questo significa che, sebbene l'intenzione iniziale potesse essere quella di colpire o ferire la vittima durante la lite, l'evento finale ovvero la morte non era esplicitamente voluto, ma è stato la conseguenza letale di un atto violento.

La ricostruzione dei fatti è stata supportata non solo dalle deposizioni dei presenti, ma anche dall'analisi meticolosa dei filmati delle telecamere di sorveglianza forniti dalla titolare dell'area di servizio, che hanno permesso di ripercorrere ogni singolo istante della tragica dinamica. La vicenda lascia un vuoto incolmabile nella famiglia di Rigger e solleva riflessioni amare sulla facilità con cui un diverbio banale possa trasformarsi in una tragedia irreparabile, distruggendo vite umane in un istante di cieca rabbia





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