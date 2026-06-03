Tragedia a causa di una lite tra vicini di casa: un uomo ucciso a coltellate

Una discussione tra vicini di casa è sfuggita di mano e si è trasformata in tragedia. Un uomo di 57 anni è stato ucciso con un coltello alla gola da un ragazzo di soli 18 anni, originario della Colombia. La scintilla che ha innescato la violenza è stata una banale questione legata alla gestione dei rifiuti condominiali.

Una tragedia ha colpito una tranquilla via di una città italiana, dove una discussione tra vicini di casa è sfuggita di mano e si è trasformata in un atto violento.

Un uomo di 57 anni è stato ucciso con un coltello alla gola da un ragazzo di soli 18 anni, originario della Colombia. La scintilla che ha innescato la tragedia è stata una banale questione legata alla gestione dei rifiuti condominiali. La situazione è precipitata in pochi istanti, con insulti e provocazioni reciproche sul pianerottolo. Il 57enne ha seguito il giovane fino al suo appartamento, dove è stato colpito mortalmente.

La compagna della vittima ha assistito alla scena, terrorizzata. I soccorsi sono arrivati subito, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il ragazzo è stato arrestato poco dopo, con l'accusa di omicidio. Gli abitanti dello stabile hanno confermato che i rapporti tra la vittima e il diciottenne erano già tesi in passato





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