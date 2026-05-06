Tragedia a Corinaldo: confermate le condanne per la strage del 2018

La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi e confermato le condanne per i gestori della discoteca di Corinaldo, dove nel 2018 sei persone persero la vita in una calca. Le pene vanno da 2 a 5 anni di reclusione per le responsabilità sulla sicurezza del locale.

Nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018, una tragedia ha colpito la città di Corinaldo, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva. Nel locale notturno, noto per i suoi eventi musicali, hanno perso la vita sei persone, tra cui cinque adolescenti e una madre di 39 anni.

La causa della tragedia è stata una calca provocata dalla fuga dei presenti dopo che un gruppo di ragazzi, provenienti dal modenese, aveva spruzzato uno spray urticante come diversivo per rubare catenine e oggetti preziosi ai giovani in attesa di vedere il trapper Sfera Ebbasta. La quarta sezione penale ha recentemente esaminato i ricorsi presentati da sette imputati, tra gestori e proprietari della discoteca, giudicati con rito abbreviato e già condannati in primo e secondo grado.

I giudici hanno respinto parte dei ricorsi e dichiarato inammissibili gli altri, confermando integralmente la sentenza della Corte di Appello di Ancona dell’11 luglio 2025, in cui tutti gli imputati erano stati assolti dai reati di omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Le responsabilità accertate riguardano le condizioni di sicurezza del locale, che sono state giudicate gravemente insufficienti.

Le condanne sono state così stabilite: 4 anni di reclusione per le proprietarie della discoteca, Letizia Micci e Mara Paialunga, 5 anni e un mese per Marco Cecchini, dj e gestore di fatto, 3 anni e 4 mesi per il socio Carlantonio Capone, 3 anni e 8 mesi per Gianni Ermellini, responsabile della sicurezza, e 4 anni per Alberto e Marco Micci, anch’essi proprietari. Per Marco Cecchini è stata eliminata una contravvenzione già dichiarata prescritta in appello, ma senza effetti sulla pena complessiva.

Due imputati avevano già definito la propria posizione con patteggiamento: Francesco Bartozzi, amministratore unico della Magic Srl, a 2 anni e 8 mesi, e il buttafuori Alessandro Righetti a 2 anni. La sentenza ha sollevato un dibattito sulla sicurezza nei locali notturni e sulla responsabilità degli organizzatori di eventi in caso di incidenti.

La tragedia di Corinaldo ha portato a una maggiore attenzione sulle norme di sicurezza e sulle procedure di emergenza nei luoghi di intrattenimento, con l’obiettivo di evitare simili disastri in futuro. Le famiglie delle vittime hanno espresso il loro dolore e la loro delusione per le condanne ritenute troppo leggere, chiedendo giustizia per i loro cari.

La vicenda ha anche sollevato questioni sulla responsabilità penale in casi di calca e sulla necessità di una maggiore vigilanza da parte delle autorità competenti





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