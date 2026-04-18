Tragedia a Cossombrato: triplice omicidio-suicidio scuote il borgo

Tragedia nel borgo di Cossombrato, dove Astrit Koni, 59 anni, ha ucciso l'ex moglie Drita Mecollari, 57 anni, e il suo nuovo compagno Gega Bardok, 55 anni, con una roncola, prima di togliersi la vita gettandosi dal castello. Il movente è ancora da chiarire, ma l'uomo ha lasciato biglietti di scuse.

L'aria che si respira tra le vie deserte di Cossombrato è surreale. Un paesino immerso nelle colline dell' Astigiano , circondato da vigne e prati. Proprio in mezzo al verde, Astrit Koni , 59 anni di origine albanese, ha ucciso con una roncola l'ex moglie Drita Mecollari , 57 anni, e il nuovo compagno Gega Bardok , 55enne residente fuori dalla provincia, per poi togliersi la vita gettandosi dal castello in cima al borgo.

Una frase che assume un significato particolare dopo quanto successo, proveniente dal profilo Instagram della donna: 'Non preoccuparti di quello che dicono gli altri, vai avanti e fatti i fatti tuoi solo così potrai essere calmo e indipendente'.

Tra i passanti pochi hanno voglia di commentare. 'Siamo tutti troppo sconvolti, conoscevamo Astrit benissimo e mai ci saremmo immaginati che potesse fare qualcosa del genere', racconta una signora con le lacrime agli occhi. 'Qui non succede mai nulla. La quiete è stata rotta da questa tragedia', aggiunge un altro passante.

'Arturo', come lo avevano soprannominato a Cossombrato, faceva il giardiniere nel castello, ma lavorava anche per alcuni privati. Da quasi 30 anni viveva nel paese di 500 abitanti. Era venuto in Italia con l'ex moglie, con cui aveva avuto due figlie, dalla quale si era separato pochi anni fa. Una coppia molto conosciuta, sia dalla piccola comunità albanese che dagli altri residenti.

'Sono giorni drammatici per noi. Erano benvoluti da tutti', sottolinea la sindaca Elsa Ormea. 'Lui era molto riservato e parlava poco, ma aveva un ottimo rapporto con tutti'. E nella sua voce si percepisce un po' di rammarico: 'In quella famiglia c'era evidentemente un dramma che non abbiamo colto. Il grande rimpianto è che non siamo riusciti ad aiutarli. Arturo era il guardiano del paese'.

La rottura, almeno in base a quanto raccontano i residenti, era avvenuta apparentemente senza particolari drammi. Poi la tragedia. Venerdì pomeriggio Astrit usa le chiavi del castello, dove andava a tagliare l'erba del cortile. Una giornata come tante. Sale fino al penultimo piano e si getta nel vuoto. Da quanto ricostruito, i sanitari non possono fare altro che constatare il decesso.

Il paese è sconvolto. Nessuno capisce le motivazioni del gesto. L'uomo lascia alcuni bigliettini per chiedere scusa. I parenti si riuniscono all'oratorio Don Bosco per visitare la salma e lasciano un mazzo di fiori ai piedi del castello.

Quello che sembra un caso di suicidio, con lo scorrere delle ore diventa qualcosa di sempre più tragico. Drita non vive più in paese da tempo, ma tornava regolarmente per coltivare il suo hobby preferito, ben noto all'ex marito. La donna da qualche anno allevava api in mezzo alle colline, a circa due chilometri dal centro abitato. Una piccola struttura, composta da una decina di cassoni nascosti tra gli alberi, in cima a una collinetta raggiungibile solo a piedi.

A dare l'allarme è il fratello, che, mentre passeggia in zona (probabilmente per controllare l'allevamento), ritrova i corpi. Gli agenti riscontrano ferite da taglio sulla testa delle vittime. Da quanto emerge dalle indagini, il nuovo compagno avrebbe lottato per difendere la fidanzata, ma la dinamica precisa è ancora tutta da chiarire. Quel che è certo è che l'arma usata è una roncola, ritrovata sulla scena del crimine.

Le indagini sono condotte dal pm Alessandro Giai. Chiaramente l'indiziato numero uno è l'ex marito, morto suicida il giorno prima del ritrovamento dei corpi. Ci sono ancora dei passaggi oscuri nella vicenda, soprattutto per quanto riguarda le tempistiche del duplice omicidio. Non è chiaro se i due siano stati uccisi giovedì pomeriggio oppure venerdì. La perizia della polizia scientifica chiarirà questo snodo chiave.

Ultimo tassello da riempire riguarda la scena dell'aggressione, ovvero se Koni avesse seguito la coppia da lontano o se banalmente si fosse trovato lì per caso. La tragedia ha scosso profondamente la piccola comunità di Cossombrato, dove la violenza sembrava un evento lontano. La figura di Astrit Koni, conosciuto e rispettato come giardiniere del castello e lavoratore per privati, si è rivelata inaspettatamente oscura. La sua riservatezza, lodata dalla sindaca, nascondeva evidentemente un dramma personale non percepito. La sua morte per suicidio, gettandosi dal castello, aggiunge un ulteriore strato di dolore e mistero alla vicenda.

I biglietti di scuse lasciati da Koni non sono sufficienti a spiegare la furia omicida che ha portato alla morte dell'ex moglie e del suo nuovo compagno. Il ritrovamento dei corpi da parte del fratello di Drita Mecollari, avvenuto mentre controllava il suo allevamento di api, rende la scena ancora più cruda e inaspettata. La lotta del nuovo compagno per difendere Drita testimonia la brutalità dell'aggressione. La roncola, l'arma del delitto, ritrovata sul posto, è l'unico macabro testimone di quanto accaduto.

Le indagini cercano ora di ricostruire con precisione le ultime ore di vita delle vittime e il movente che ha spinto Astrit Koni a compiere un gesto così efferato. La comunità locale, sconvolta e addolorata, si interroga su come un simile dramma possa essersi consumato nel loro pacifico borgo, chiedendosi se ci fossero stati segnali premonitori che sono sfuggiti all'attenzione di tutti. La sindaca Ormea esprime rammarico per non essere riusciti ad aiutare la famiglia, sottolineando come il 'guardiano del paese' fosse in realtà intrappolato in una spirale di disperazione. La ripartizione degli eventi, tra giovedì e venerdì, resta un punto cruciale per la comprensione della dinamica del duplice omicidio, in attesa delle perizie della scientifica. Questo evento tragico rappresenta un monito sulla complessità delle vite individuali e sulla difficoltà di cogliere i segnali di malessere profondo, anche nelle realtà più apparentemente tranquille e unite





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