Morte di Irina, 15 anni, investita a Desenzano del Garda il 28 novembre. La giovane era con la sorella per un compleanno. Dinamica e risposte ufficiali.

Si è conclusa in tragedia la vacanza di una famiglia residente in provincia di Alessandria. La quindicenne Irina, cittadina di origini moldave, non è sopravvissuta all'investimento automobilistico avvenuto a Desenzano del Garda. L'incidente mortale si è verificato la sera di sabato 28 novembre, trasformando una semplice gita sul lago di Garda in un evento funesto per la comunità locale e per i parenti della giovane.

Dinamica dell'incidente e soccorsi immediati

La giovane è deceduta nella mattinata di domenica 29 novembre, dopo aver trascorso una notte in agonia sotto i medici dell'ospedale di Brescia. Le condizioni iniziali, apparse subito disperate al momento dell'impatto, non hanno permesso un recupero soddisfacente nonostante i tentativi di rianimazione. Durante le operazioni di soccorso sul posto, Irina ha infatti avuto un arresto cardiaco e i sanitari hanno dovuto intervenire tempestivamente prima di trasferirla con l'elisoccorso in struttura chirurgica.

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L'evento si è verificato intorno alle 16:30 in viale Motta, nella zona immediatamente adiacente alla nota Spiaggia d'Oro. La quindicenne stava attraversando la carreggiata utilizzando lo spazio pedonale appositamente dedicato, condizione che avrebbe dovuto garantire la massima sicurezza agli utenti della strada. Nonostante l'attraversamento regolare, l'auto si è schiantata contro le due ragazze presenti sul marciapiede o in prossimità dello sterrato.

La vittima, la sorella e le circostanze del sinistro

Il veicolo coinvolto era una Kia Rio guidata da un giovane automobilista residente nel territorio di Desenzano del Garda. Irina era accompagnata dalla sorella maggiore, una donna di venticinque anni, con la quale condivideva la permanenza nel comune bresciano. Il motivo del viaggio era legato alla sfera privata e familiare: le due sorelle si trovavano a Desenzano per festeggiare il compleanno della nonna, una ricorrenza che si è purtroppo trasformata in un lutto irreparabile.

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Le indagini hanno confermato che anche la sorella di Irina è stata travolta dall'auto durante l'incidente. Tuttavia, a differenza della quindicenne, la giovane ventiquattrenne non versa in pericolo di vita e la sua prognosi è stata considerata stabile dalle autorità sanitarie competenti. La presenza di due vittime nello stesso impatto ha richiesto un coordinamento complesso tra le forze dell'ordine e il personale medico dell'elisoccorso.

Indagini della Polizia Locale e responsabilità del conducente

La Polizia Locale di Desenzano del Garda è intervenuta tempestivamente sul luogo del sinistro per bloccare le operazioni di recupero delle auto e per iniziare la fase investigativa. Gli agenti hanno il compito di ricostruire con precisione l'esatta dinamica dell'investimento, analizzando i segni di frenata, le velocità coinvolte e i possibili errori di valutazione da parte del conducente. La scena è stata isolata per preservare le prove fondamentali per l'inchiesta.

Una procedura chiave condotta immediatamente dopo l'arresto del conducente è stata l'alcoltest. Il risultato è stato negativo, escludendo quindi l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica come causa primaria dell'incidente. Questo dato esclude una delle cause più comuni degli investimenti pedonali, spostando l'attenzione su altri fattori che potrebbero aver compromesso la reazione dell'automobilista.

Prossimi passi e contesto dell'inchiesta

Resta da chiarire con certezza quali siano state le circostanze precise che hanno portato il giovane automobilista a non accorgersi della presenza delle due sorelle mentre attraversavano le strisce pedonali. Le autorità stanno valutando eventuali distrazioni o condizioni meteorologiche che hanno influito sulla visibilità. La famiglia della vittima, originaria della provincia di Alessandria, è stata informata di ogni passaggio delle indagini e del decesso avvenuto.

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L'incidente ha segnato profondamente l'opinione pubblica locale e ha rimesso in discussione le norme di sicurezza stradale nelle zone ad alta densità turistica come Desenzano del Garda. Le autorità invitano alla massima prudenza, ricordando che l'attraversamento pedonale, seppur garantito dalla segnaletica, richiede sempre la massima attenzione da parte di chi conduce i veicoli a motore. L'inchiesta prosegue per determinare eventuali responsabilità civili o penali.