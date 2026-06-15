Tragedia a Genova: Edoardo Corrieri muore dopo essere stato investito. La sindaca Salis: 'Ferita profonda per la città'

Il giovane Edoardo Corrieri, 22 anni, è deceduto dopo essere stato investito da un'auto in corso Italia a Genova a seguito di una lite. Il conducente, Massimo Rametta, è stato arrestato per tentato omicidio. La sindaca Silvia Salis esprime cordoglio.

Edoardo Corrieri , un ragazzo di 22 anni, è morto dopo essere stato investito da un'auto in corso Italia a Genova . L'incidente è avvenuto al culmine di una lite scoppiata per futili motivi tra il giovane e il conducente, Massimo Rametta, di 23 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, i due si erano affrontati verbalmente per strada, poi Rametta era risalito sulla sua vettura e aveva accelerato violentemente, travolgendo Corrieri che era rimasto a terra. Le condizioni del giovane sono apparse subito gravissime: trasportato d'urgenza all'ospedale San Martino, è stato ricoverato in rianimazione con un grave trauma cranico e multiple fratture. Nonostante i disperati tentativi dei medici, il suo cuore ha smesso di battere nella notte, lasciando sconvolta l'intera comunità.

La notizia del decesso ha accelerato le procedure giudiziarie. Nella mattina stessa, davanti al giudice per le indagini preliminari Maria Antonia Di Lazzaro, si era tenuta l'udienza di convalida dell'arresto di Rametta, inizialmente accusato di tentato omicidio. Con la morte della vittima, il reato è divenuto omicidio stradale aggravato. L'indagato, difeso dall'avvocato Stefano Ganci, si è detto molto dispiaciuto per l'accaduto e preoccupato per le condizioni del coetaneo, dichiarando di non aver mai voluto causare un simile esito.

La gip si è riservata di decidere sulla custodia cautelare, ma con l'aggravamento della posizione potrebbe disporsi il carcere. Intanto, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario, ipotizzando il dolo eventuale. La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha espresso il cordoglio della città: 'La perdita di una giovane vita in circostanze così drammatiche rappresenta una ferita profonda per tutta la nostra comunità. Siamo profondamente scossi da questa tragedia.

A nome di tutta Genova, desidero far pervenire il nostro abbraccio più sincero ai cari di Edoardo'. Anche il consiglio comunale ha osservato un minuto di silenzio. Sulla scena del crimine, fiori e messaggi sono stati lasciati da amici e conoscenti, che ricordano Edoardo come un ragazzo solare e appassionato di musica. L'episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e sulla gestione dei conflitti urbani: molti cittadini chiedono pene più severe per chi causa danni irreparabili con comportamenti sconsiderati.

La famiglia di Corrieri, assistita dall'avvocato Andrea Bianchi, ha annunciato che si costituirà parte civile nel processo, chiedendo giustizia per Edoardo. La comunità genovese si stringe attorno ai genitori, distrutti dal dolore, mentre le parole della sindaca fanno da eco a un sentimento collettivo di rabbia e tristezza. Non è la prima volta che Genova piange un giovane vittima della strada: negli ultimi anni si sono moltiplicati i casi di incidenti mortali spesso legati a velocità e imprudenza.

Ora si attende il verdetto del giudice e si spera che la giustizia faccia il suo corso, ma per la famiglia Corrieri non ci sarà mai piena consolazione. La città si interroga su come prevenire simili tragedie, mentre il nome di Edoardo diventa simbolo di una generazione spezzata troppo presto





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