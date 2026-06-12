Tragedia a Gonzaga: morto a 21 anni Riccardo Franzoni, calciatore e volontario, precipitato in canale con l'auto

Un giovane di 21 anni perde la vita in un incidente stradale a Gonzaga: l'auto finisce in un canale di bonifica. Riccardo Franzoni era noto per il suo impegno nello sport e nel volontariato. La comunità locale esprime cordoglio e le istituzioni ricordano la sua figura.

Riccardo Franzoni , 21 anni, è morto nella mattinata di giovedì 11 giugno in un incidente stradale avvenuto al confine tra le province di Mantova e Reggio Emilia.

Il giovane, residente a Gonzaga, stava guidando una Fiat Panda quando, per cause in corso di accertamento, l'auto è uscita di strada finendo in un canale di bonifica. Il veicolo si è ribaltato e Riccardo è rimasto intrappolato nell'abitacolo, annegando nonostante l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, dei sanitari del 118 e dell'elisoccorso.

Nato e cresciuto a Gonzaga, Riccardo stava per concludere un percorso formativo all'ITS Academy Mantova nel settore agroalimentare e aveva da poco iniziato a lavorare presso il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, dove era apprezzato per serietà e disponibilità. Appassionato di calcio, militava da poco più di sei mesi nella squadra amatori dell'Asd Union Villa, dove si era guadagnato un posto da titolare, e dedicava tempo al volontariato presso il circolo Arci Laghi Margonara, incarnando con naturalezza i valori dell'impegno sociale.

La sua scomparsa ha scosso la comunità di Gonzaga e dei comuni limitrofi. La sindaca Elisabetta Galeotti ha espresso vicinanza alla famiglia, sottolineando il senso di smarrimento di fronte a una morte improvvisa e ingiusta. L'Asd Union Villa ha ricordato il suo entusiasmo, definendone la scomparsa un brutto scherzo che spezza il cuore. Il circolo Arci ha annullato le attività del weekend in segno di lutto e l'ITS Academy ha assicurato che il suo ricordo continuerà a accompagnare l'istituto.

Oltre a questo, la rassegna stampa ha trattato altri temi: il concerto di Vasco a Rimini e le sue dichiarazioni dal palco, la morte della piccola Beatrice a Roma con l'arresto del compagno della madre, la classifica degli eventi climatici estremi con l'Estate romana in cima, le estrazioni del Lotto e del Superenalotto del 11 giugno 2026, il compleanno di Enrico Nigiotti e il suo addio al programma Amici, la possibile sostituzione della carta igienica con un'alternativa green, e la nuova casa di Fedez con Giulia Honegger





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