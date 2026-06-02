Tragedia a Imperia, le sorelline raccontano le violenze su Beatrice morta a due anni

Le due sorelle maggiori, di 8 e 9 anni, hanno descritto agli investigatori il clima di terrore domestico, le percosse sulla piccola Beatrice e le intimidation del compagno della madre. Dopo mesi di silenzio, la loro testimonianza ha svelato l'incubo quotidiano.

A due mesi dalla morte della piccola Beatrice, di due anni e mezzo, nella sua abitazione a Perinaldo, in provincia di Imperia , le due sorelline maggiori, di 8 e 9 anni, hanno finalmente potuto raccontare, in un ambiente protetto e con l'aiuto di psicologi e investigatori, le settimane di violenze e abusi subiti dalla minore e il clima di terrore vissuto in famiglia.

Le bambine, scoppiate in lacrime durante l'audizione, hanno descritto una realtà quotidiana fatta di soprusi, maltrattamenti e un controllo ossessivo da parte del compagno della madre, Emanuel Iannuzzi, e della stessa genitrice. Le testimonianze, definite dagli investigatori come impetuose e senza titubanze, hanno permesso di ricostruire l'incubo domestico e hanno contribuito a delineare le gravi responsabilità dei due adulti.

Secondo l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, la bambina più grande, nonostante l'età, era costretta a gestire le sorelline e a cercare di proteggerle, inviando messaggi alla madre per aggiornarla sulle condizioni della piccola Beatrice, già provata da percosse, e ricevendo in risposta solo insulti e bestemmie. Le due sorelle hanno riferito di essere state obbligate a pulire la casa per feste organizzate dalla madre e dal compagno e di aver assistito a scene di violenza sulla minore.

In un passaggio emblematico, la sorella di 8 anni ha raccontato di essere stata rimproverata da Iannuzzi dopo aver dato un bacino alla sorellina, un episodio che simboleggia il clima di repressione affettiva. L'orrore è culminato la mattina del 9 febbraio. Dopo che Beatrice era stata lasciata senza vita, Iannuzzi ha svegliato le bambine con l'annuncio: 'È successo un casino'.

Una delle piccole ha notato una coperta rossa nascosta tra il muro e un armadio, pensando che la sorellina potesse essere lì sotto, ma è stata bloccata. Durante il viaggio verso Bordighera, madre e compagno hanno ordinato loro di non dire che li conoscevano. Nei primi colloqui le bambine avevano ripetuto questa versione, ma solo successivamente, grazie a un percorso protetto, hanno trovato la forza di svelare la verità.

La procura di Imperia, guidata da Alberto Lari, ha sottolineato la difficoltà nel far parlare le piccole, un processo reso possibile dalla professionalità del pubblico ministero e del team di psicologhe. Il quadro emerso descrive una situazione di grave disagio e sofferenza, con dettagli come le dita intrecciate in modo convulso e fazzolettini ridotti a brandelli durante l'audizione. L'accusa per i due adulti è di aver provocato la morte di Beatrice attraverso violenze ripetute nel tempo.

Le indagini hanno altresì evidenziato un controllo ossessivo di Iannuzzi sui rapporti affettivi delle bambine, rimarcando un clima di paura e sopraffazione che le ha costrette a un silenzio durato settimane. La coraggiosa testimonianza delle sorelline ha quindi squarciato il velo su una tragedia familiare, permettendo alla giustizia di iniziare a fare chiarezza su quanto accaduto





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Beatrice Morta Imperia Violenze Su Minore Emanuel Iannuzzi Sorelline Testimoni Femminicidio Abusi Domestici Procura Di Imperia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bordighiera, bimba uccisa: madre e compagno dal gip mercoledìAiello verra portata a Imperia da Torino, dove si trova in carcere

Read more »

Tragedia Beatrice: trasferimento di Iannuzzi in carcere a Genova e nuove accuse dai verbali delle sorellineIl caso della morte della piccola Beatrice a due anni per percosse vede il trasferimento d'urgenza del compagno della madre, Manuel Iannuzzi, in un carcere di Genova per evitare un confronto con il padre della vittima, entrambi detenuti. Le indagini si concentrano sui verbali scioccanti delle sorelline e sul ritrovamento di esplosivo a casa del padre di Iannuzzi. La Procura ha ricostruito il reato come maltrattamenti aggravati, con pene fino a 24 anni.

Read more »

La strategia di Iannuzzi: minacce alle sorelline dopo la morte di BeatriceEmanuele Iannuzzi ha minacciato le sorelline di Beatrice dopo la morte della bambina, chiedendo loro di negare di essere state a casa sua la notte in cui la bambina è morta.

Read more »

Tragedia a Roccafranca: 22enne muore dopo caduta dal cofano di un'auto durante un gioco pericolosoUn gruppo di amici a Roccafranca, nel Bresciano, stava facendo un pericoloso gioco. Pio Domenico Fazzolari, 22 anni, si è aggrappato al cofano di un'auto guidata da un amico. Durante il percorso, ha perso la presa ed è caduto, riportando un trauma cranico mortale. Il conducente è indagato per omicidio stradale. I test su alcol e droghe sono risultati negativi. La comunità locale è in lutto.

Read more »