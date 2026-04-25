Tragedia a Loria: Bambina di 18 mesi gravemente ferita da un tosaerba

Una bambina di 18 mesi è in pericolo di vita dopo essere rimasta incastrata in un tosaerba a Loria, in provincia di Treviso. Soccorsi immediati e trasferimento d'urgenza all'ospedale di Padova.

Una tragedia si è consumata questo sabato 25 aprile a Loria , nel cuore della provincia di Treviso , dove una bambina di appena 18 mesi è stata coinvolta in un terribile incidente che l'ha vista rimanere incastrata in un tosaerba.

La gravità della situazione è immediatamente apparsa evidente e le sue condizioni sono state descritte come critiche, con il pericolo di vita che incombe sulla piccola. L'evento ha scosso profondamente la comunità locale e ha mobilitato immediatamente le forze dell'ordine e i servizi di soccorso. I primi dettagli ricostruiscono una scena drammatica, avvenuta all'interno dell'abitazione dei genitori della bambina.

Le circostanze esatte dell'incidente sono ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità. Al momento, si sa che la bambina si trovava nel giardino di casa quando, per cause ancora da chiarire, è entrata in contatto con le lame del tosaerba, subendo lesioni gravissime. La prontezza dei soccorsi è stata fondamentale per garantire un intervento tempestivo. L'arrivo dei soccorritori è stato rapido e coordinato.

La bambina è stata immediatamente estratta dalla pericolosa situazione e stabilizzata sul posto prima di essere trasportata d'urgenza all'ospedale di Castelfranco Veneto. Il trasferimento è avvenuto in elicottero, per ridurre al minimo i tempi di percorrenza e garantire alla piccola le migliori possibilità di sopravvivenza. All'ospedale, i medici hanno immediatamente attivato il protocollo di emergenza e sottoposto la bambina a una serie di accertamenti diagnostici per valutare l'entità delle lesioni.

Nonostante i primi interventi chirurgici d'urgenza, la situazione clinica della piccola è rimasta estremamente critica. La profondità delle ferite, causate dall'impatto con le lame del tosaerba, ha reso necessario un ulteriore trasferimento in una struttura ospedaliera specializzata in pediatria. Intorno alle ore 19:30, la bambina è stata quindi imbarcata sull'elisoccorso e trasportata d'urgenza all'ospedale di Padova, accompagnata dalla madre, visibilmente sconvolta e in stato di shock.

L'équipe medica padovana ha preso in carico la bambina, sottoponendola a ulteriori accertamenti e trattamenti intensivi. Al momento, la prognosi resta riservata e i medici mantengono la massima cautela, monitorando costantemente le condizioni della piccola nel reparto di terapia intensiva neonatale. La speranza è che le cure specialistiche e l'attenzione costante dei sanitari possano contribuire a stabilizzare la situazione e a scongiurare il peggio. Le indagini, condotte dai carabinieri della compagnia locale, sono in corso per chiarire ogni aspetto dell'accaduto.

Gli investigatori stanno effettuando rilievi accurati nel giardino di Loria, raccogliendo prove e testimonianze per ricostruire la dinamica dell'incidente. Ogni dettaglio dell'area è stato attentamente esaminato e fotografato, al fine di escludere eventuali responsabilità di terzi o malfunzionamenti del tosaerba. Si sta verificando se il macchinario agricolo fosse in regola con le normative di sicurezza e se siano state rispettate le precauzioni necessarie durante il suo utilizzo.

I carabinieri stanno inoltre ascoltando i genitori della bambina e i testimoni presenti al momento dell'incidente, per raccogliere informazioni utili alle indagini. L'obiettivo è quello di accertare se si sia trattato di un tragico incidente o di una negligenza, e di individuare eventuali responsabilità. La comunità di Loria è sconvolta dalla tragedia e si stringe attorno alla famiglia della bambina, augurandosi che possa superare questo momento difficile.

L'incidente solleva anche interrogativi sulla sicurezza dei tosaerba e sulla necessità di sensibilizzare i genitori sui rischi a cui i bambini possono essere esposti in giardino. Si auspica che questa tragedia possa servire da monito per prevenire incidenti simili in futuro





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