Tragedia a Milano: anziano 92enne muore dopo truffa del finto carabiniere, arrestati due egiziani

Due ventenni di nazionalità egiziana sono stati arrestati per l'omicidio di Nicola Luciano Re, 92 anni, vittima di una truffa del finto carabiniere a Milano. Il dettagli della vicenda e le indagini.

Due giovani uomini di nazionalità egiziana sono stati arrestati dalle forze dell'ordine in relazione alla morte tragica di un anziano ottantanovenne a Milano, avvenuta in seguito a una brutale aggressione. L'evento si è verificato nell'abitazione sita in zona Porta Romana, dove la vittima, identificata come Nicola Luciano Re, di 92 anni, ha subito violenze fisiche durante un tentativo di truffa. La morte è avvenuta poco dopo il trasporto in ospedale, nonostante le cure mediche d'emergenza.

Indagini sulla morte di Nicola Luciano Re

Le indagini della Squadra Mobile sono ufficialmente iniziate il 27 ottobre, quando il signor Re è stato trovato privo di sensi a terra nella sua abitazione. Inizialmente si era ipotizzato un malore dovuto all'età avanzata, ma l'anziano risultava essere solo in casa nel momento in cui è stato soccorso. Le condizioni della vittima erano così gravi da richiedere un immediato trasferimento al Policlinico di Milano, dove è deceduto il giorno successivo all'incidente.

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Le autopsie e le successive analisi investigative hanno smontato la tesi dell'incidente domestico o del decesso naturale. Gli esperti legali e medici hanno rilevato la presenza di fratture craniche che risultano incompatibili con una semplice caduta causata da un malessere improvviso. Questa discrepanza clinica ha fornito il primo indizio fondamentale per ricostruire la dinamica criminosa che ha portato alla morte dell'anziano.

Il modus operandi del finto carabiniere

L'indagine ha ricostruito con precisione il meccanismo della truffa, tipica della cosiddetta tecnica del "finto carabiniere". Nel tentativo di estorcere denaro e oggetti di valore agli anziani, gli autori hanno organizzato il loro intervento in due ruoli distinti. Uno dei due sospetti ha fatto da palo esterno, mentre l'altro si è introdotto nell'abitazione della vittima per compiere l'aggressione violenta.

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Una volta entrato nel domicilio di Nicola Luciano Re, il secondo individuo ha picchiato l'anziano a sangue per costringerlo a consegnare gioielli e altri oggetti di valore. La brutalità dell'attacco ha causato lesioni fatali, portando l'anziano in uno stato di shock e trauma critico. I due uomini si sono quindi dati alla fuga con il bottino, lasciando la scena del crimine poco dopo l'aggressione.

Il ruolo della Polizia di Stato e le prove raccolte

Dopo oltre due settimane di indagini intensive, la Polizia di Stato ha ottenuto un provvedimento di fermo disposto dalla Procura di Milano. Gli investigatori hanno analizzato meticolosamente le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell'area di Porta Romana. Questi video hanno fornito elementi visivi cruciali per identificare le persone coinvolte nella dinamica dell'aggressione.

In parallelo, gli operatori della Squadra Mobile hanno acquisito e studiato i dati di traffico telefonico dei sospetti. L'incrocio tra le prove video e i dati digitali ha permesso di ricostruire in pochi giorni un rilevante quadro indiziario a carico dei due fermati. La solidità delle prove ha portato all'identificazione e all'arresto immediato dei due giovani uomini di nazionalità egiziana.

Cronologia criminale e altri reati

Le indagini hanno inoltre fatto luce su precedenti attività criminali commesse dai due arrestati. I due giovani erano già stati precedentemente coinvolti in un furto in appartamento ai danni di un'altra persona anziana nella città di Varese. In quell'occasione, gli investigatori erano riusciti a intercettare i due soggetti, portando al loro fermo.

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Tuttavia, a seguito dell'udienza di convalida del fermo per il caso di Varese, i due erano stati liberati. Questa scarcerazione ha probabilmente favorito la loro opportunità di commettere la nuova aggressione a Milano. L'arresto recente per rapina aggravata e omicidio pone fine alla loro attività criminale, portando finalmente la giustizia davanti ai fatti.

Conseguenze legali e stato della pratica

Con l'arresto dei due responsabili, la Procura di Milano chiude un capitolo importante delle indagini sulla morte di Nicola Luciano Re. Il caso passa ora dalla fase investigativa a quella giudiziaria, dove la Procura valuterà le accuse di omicidio e rapina aggravata. La vicenda ha colpito l'opinione pubblica per la ferocia del gesto ai danni di una persona fragile e sola.

La polizia locale e nazionale continueranno a monitorare la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini, specialmente nella fascia di età più vulnerabile. La testimonianza di questa tragedia sottolinea l'importanza di rimanere vigili contro le truffe che colpiscono gli anziani. Le autorità invitano la comunità a segnalare qualsiasi sospetto comportamento per prevenire futuri crimini simili.