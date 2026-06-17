Tragedia a Mykonos: muore durante l'addio al nubilato

Sara Ceccantini, 34enne di San Giovanni Valdarno, ha perso la vita in un incidente stradale sull'isola greca di Mykonos mentre celebrava il suo addio al nubilato con tre amiche. Lascia il compagno e una bimba di tre anni. La comunità è sotto shock.

Era il viaggio dei sogni, l' addio al nubilato che Sara Ceccantini , 34 anni, figlia del titolare di una nota attività commerciale di San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, aveva organizzato con cura e amore.

Insieme a tre amiche del cuore, aveva scelto l'isola greca di Mykonos per festeggiare l'imminente matrimonio con l'uomo della sua vita, dal quale aveva già una bambina di tre anni. Un momento di gioia e spensieratezza che purtroppo si è trasformato in una tragedia: la donna è morta in un incidente stradale sull'isola, mentre il gruppo si spostava in auto. La notizia ha sconvolto la comunità aretina e valdarnese, gettando nello sconforto familiari, amici e colleghi.

Secondo le prime ricostruzioni delle autorità greche, Sara era a bordo di un'auto a noleggio insieme alle amiche. Alla guida c'era una persona incaricata di effettuare gli spostamenti durante il soggiorno. Per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo è uscito di strada, forse a causa di un malore del conducente o di una distrazione. L'impatto è stato fatale per Sara, mentre le altre tre donne sono rimaste ferite, alcune in modo lieve.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma per la 34enne non c'era più nulla da fare. Il corpo è stato trasferito all'obitorio locale, in attesa del nulla osta per la rimpatrio. La tragedia ha colpito profondamente anche il luogo di lavoro di Sara: era impiegata presso il negozio Prada di Firenze, che per lutto ha chiuso i battenti in segno di rispetto. I colleghi la ricordano come una persona solare, sempre sorridente e dedita alla famiglia.

Il fidanzato, distrutto dal dolore, ha dovuto annullare tutti i preparativi del matrimonio, che erano stati curati nei minimi dettagli. La comunità si è stretta attorno alla famiglia, organizzando veglie di preghiera e raccolte fondi per sostenere le spese del rientro della salma. Un dramma che lascia un vuoto incolmabile, soprattutto per la piccola figlia che dovrà crescere senza la mamma





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