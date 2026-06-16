Tragedia a Mykonos: Sara Ceccantini muore in incidente stradale durante l'addio al nubilato

Una trentasettenne aretina perde la vita in un incidente stradale a Mykonos dove si trovava con le amiche per festeggiare l'addio al nubilato. Le nozze erano previste per le prossime settimane. Le autorità greche indagano sulla dinamica.
Sara Ceccantini , trentasettenne residente ad Arezzo e impiegata in un'azienda del Valdarno , ha perso la vita in un incidente stradale a Mykonos , Grecia . La donna si trovava sull'isola con alcune amiche per festeggiare il suo addio al nubilato , in vista delle nozze che avrebbe dovuto celebrare nelle prossime settimane con un coetaneo valdarnese.
La tragedia è avvenuta nella giornata di lunedì 15 giugno. Le circostanze precise dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le informazioni che provengono dalla Grecia sono al momento frammentarie. La conferma della morte di Sara è arrivata nelle ultime ore anche nell'azienda dove lavorava, dove già nella mattinata circolavano le prime voci. La notizia ha provocato profondo cordoglio tra colleghi, amici e conoscenti, colpiti dalla tragica fine di una giovane donna alla vigilia del matrimonio.
La comunità aretina e il Valdarno sono scossi da questa perdita improvvisa e violenta. Si attendono ulteriori dettagli dalle autorità greche per ricostruire la dinamica dell'incidente che è costato la vita a Sara. La famiglia e il fidanzato sono stati colpiti da un lutto inaspettato mentre si preparavano per le nozze
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