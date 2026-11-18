Guglielmo Esposito, 47 anni, è deceduto dopo una caduta da una barca nel rimessaggio di via Vecchia Fontanelle a Napoli. Gli investigatori verificano malore o incidente.

Una grave tragedia ha colpito il porto di Napoli, dove Guglielmo Esposito, 47 anni, è deceduto dopo essere precipitato da una imbarcazione. L'evento si è verificato all'interno di un rimessaggio per barche situato in via Vecchia Fontanelle. Gli investigatori stanno ricostruendo con precisione le dinamiche che hanno portato alla caduta mortale dell'uomo, lavoratore del settore nautico.

Dettagli dell'incidente e ricostruzione

La prima ricostruzione indica che Guglielmo Esposito stava eseguendo dei lavori di manutenzione su una barca quando è caduto da un'altezza di circa tre metri. L'impatto con la struttura sottostante è stato violento, causando lesioni gravissime. Le squadre del 118 sono intervenute tempestivamente per prestare i primi soccorsi, ma i tentativi di rianimazione sono risultati inutili. Il 47enne non ha lasciato il sito dell'incidente.

Also read Da rimpianto estivo a obiettivo di gennaio: il Napoli accelera per Esposito, c'è il contatto

Ipotesi del malore improvviso

Oltre alla caduta accidentale, gli inquirenti stanno valutando la possibilità che l'evento sia stato preceduto da un malore improvviso. Questa ipotesi suggerisce che un malessere fisico avrebbe potuto causare la perdita di equilibrio, spingendo Guglielmo Esposito a cadere dalla barca. L'assenza di segni evidenti di lesioni pregresse sul corpo potrebbe supportare questa lettura dei fatti, escludendo un possibile aggancio iniziale.

Advertisement

Situazione delle indagini in corso

La dinamica precisa dell'incidente rimane al vaglio degli investigatori, che stanno raccogliendo testimonianze e perizie. La presenza di Guglielmo Esposito in quel contesto lavorativo conferma il suo impiego nel settore dei rimessaggi navali. Le autorità stanno procedendo con cautela per escludere o confermare cause esterne alla caduta, assicurandosi che ogni dettaglio della catena degli eventi sia chiaro.

Conseguenze e prossimi passi

La comunità locale e il mondo della nautica sono rimasti scioccati da questa perdita improvvisa. Le indagini continueranno per definire la responsabilità legale, se presente, e le circostanze esatte della morte. Si attendono i referti medici ufficiali che chiariranno definitivamente se il malore è stato la causa primaria o una conseguenza dell'incidente.