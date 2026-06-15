Tragedia a Ollolai: neonata di tre mesi muore dopo malore durante una festa per una cresima

Una bambina di appena tre mesi è morta a Ollolai, in Sardegna, dopo aver accusato un malore improvviso durante i festeggiamenti per una cresima. Nonostante il tempestivo intervento del 118 e dell'elisoccorso, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. L'autopsia, disposta dall'autorità giudiziaria, chiarirà le cause del decesso.

Il piccolo centro di Ollolai , in provincia di Nuoro, sta affrontando una tragedia che ha scosso profondamente la comunità sarda. Una neonata di soli tre mesi ha perso la vita in circostanze drammatiche durante una festa per una cresima, alla quale partecipava con i familiari.

Secondo le prime informazioni, la bambina è stata colta da un malore improvviso nel corso dei festeggiamenti. La madre, accortasi del malessere della figlia, ha immediatamente lanciato l'allarme. I soccorritori del 118 sono intervenuti tempestivamente sul posto e, data la gravità della situazione, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento urgente.

La piccola paziente è stata portata in condizioni critiche all'ospedale San Francesco di Nuoro, ma nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte dell'equipe medica, il suo cuore ha smesso di battere poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. L'azienda sanitaria locale ha attivato un servizio di supporto psicologico per fornire assistenza ai familiari e a tutte le persone presenti alla festa, rimaste traumatizzate dall'evento.

Sul fronte delle indagini, l'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma, che è stata trasferita a Cagliari dove nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia per determinare con certezza le cause del decesso. La dinamica esatta di quanto accaduto è al centro degli approfondimenti condotti dalle forze dell'ordine e dalle autorità competenti, mentre la cittadina di Ollolai e l'intera provincia di Nuoro piangono la prematura scomparsa della neonata, in un clima di costernazione e dolore





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