Tragedia a Parma: Monossido di carbonio uccide tre membri di una famiglia senegalese

Una famiglia senegalese è stata decimata dal monossido di carbonio a Parma. La vittima è rimasta in terapia intensiva dopo un incidente mortale causato da una stufa a legna.

Una drammatica tragedia si è verificata nella notte tra giovedì e venerdì nel Parmense, dove una famiglia originaria del Senegal ha subito una perdita devastante a causa dell'esposizione al monossido di carbonio. Il padre di 35 anni e la madre di 32 anni sono deceduti nell'abitazione situata in via Bocca d'Enza, nel comune di Mezzani, dove risiedevano da alcuni anni dopo il loro recente trasferimento. La casa è diventata il luogo della tragedia per l'uso improprio di un impianto di riscaldamento che ha liberato gas tossico nell'ambiente chiuso.

Il meccanismo letale del gas incolore

Il monossido di carbonio è un gas tossico, completamente incolore, inodore e insapore che si sprigiona durante i processi di combustione. Fonti comuni di emissione includono camini difettosi, bracieri non funzionanti correttamente e impianti di riscaldamento obsoleti o mal mantenuti. Questo agente chimico è noto in ambito medico e di sicurezza come killer silenzioso perché la sua natura invisibile impedisce alla vittima di percepire il pericolo fino a quando i sintomi diventano fatali o irreversibili.

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Le vittime e le condizioni dei sopravvissuti

La figlia minore della coppia è rimasta gravemente intossicata e è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Maggiore di Parma. I medici l'hanno immediatamente inserita in terapia intensiva pediatrica per tentare di neutralizzare gli effetti dell'avvelenamento. Purtroppo, nonostante una serie di trattamenti aggressivi, la bambina non è sopravvissuta agli effetti del gas. Le condizioni del fratello di 14 anni e degli zii, presenti in casa al momento dell'incidente, sono meno gravi rispetto ai decessi registrati.

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L'intervento medico e la terapia iperbarica

La piccola è stata sottoposta a una serie di trattamenti specializzati in camera iperbarica, una tecnica medica che prevede l'esposizione ad aria pura ad alta pressione per accelerare l'eliminazione del monossido di carbonio dal sangue. Tuttavia, questi tentativi medici non hanno portato al successo sperato e la bambina ha cessato di vivere. Il fratello di 14 anni e gli zii sono rimasti intossicati ma, fortunatamente, le loro condizioni sono risultate non critiche.

La dimissione e le precauzioni domestiche

Il fratello di 14 anni e gli zii sono stati dimessi dall'ospedale dopo essere stati ricoverati per avvelenamento. La situazione sottolinea l'importanza cruciale del monitoraggio degli impianti di riscaldamento, specialmente durante i mesi invernali quando l'uso di stufe a legna è frequente. L'accumulo rapido del gas in ambienti chiusi senza ventilazione adeguata rappresenta un rischio costante che può trasformarsi in tragedia in pochi minuti, come accaduto in questa casa parmense.