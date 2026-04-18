Tragedia a Pietracatella: Cugina di Gianni Di Vita nuovamente ascoltata. Paralelamente, Claudia Conte smentisce rivelazioni choc e annuncia azioni legali.

Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi a Pietracatella proseguono con l'audizione della cugina di Gianni Di Vita. Nel frattempo, la giornalista Claudia Conte, tramite il suo legale, smentisce categoricamente rivelazioni o libri scandalistici e annuncia azioni legali contro chi ha diffuso notizie diffamatorie sulla sua persona e carriera.

Il tragico evento che ha scosso Pietracatella , portando alla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, continua a tenere con il fiato sospeso gli investigatori. Nella giornata odierna, la cugina di Gianni Di Vita , padre e marito delle vittime, è stata nuovamente ascoltata in Questura per diverse ore.

La donna, convocata come persona informata sui fatti e non indagata, sta ospitando da giorni lo stesso Di Vita insieme ad Alice, dopo il sequestro dell'abitazione familiare. Nel corso dell'audizione davanti agli investigatori della squadra mobile di Campobasso, incaricati dalla procura di Larino che coordina l'inchiesta per duplice omicidio volontario, sono stati chiesti chiarimenti dettagliati. In particolare, gli inquirenti stanno cercando di ricostruire con precisione le dinamiche relazionali tra Di Vita, la cugina acquisita e le nipoti, ampliando giorno dopo giorno una fitta rete di testimonianze. Tuttavia, secondo quanto emerso dai primi riscontri del centro antiveleni, la sostanza in esame non sarebbe stata rilevata nel sangue di Gianni Di Vita, un elemento che potrebbe avere un peso significativo nello sviluppo delle indagini. Il direttore Carlo Locatelli, incaricato delle analisi sui campioni biologici, ha fatto sapere che i risultati ufficiali saranno comunicati solo al termine degli esami, attraverso una nota formale, mantenendo quindi ancora aperti diversi interrogativi. Nel frattempo, gli investigatori si preparano a una nuova convocazione di Di Vita, attesa già nelle prossime ore, mentre la difesa ha nominato come consulente il tossicologo forense. Il legale di Di Vita, allo stato parte offesa nel procedimento, ha sottolineato nei giorni scorsi la necessità di attendere conferme prima di considerare consolidata l'ipotesi della ricina, non escludendo altre possibili spiegazioni, dalla tossinfezione a differenti forme di avvelenamento. Nonostante numerosi esami effettuati, sia sul cibo sequestrato che sulle vittime, abbiano dato esiti negativi, la ricerca della verità prosegue incessante, alimentata da un'ombra di mistero che avvolge questa terribile tragedia. Parallelamente a questa indagine che scuote la comunità di Pietracatella, emerge la vicenda di Claudia Conte, la giornalista al centro di un caso mediatico riguardante il suo rapporto con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Dopo aver scelto il silenzio stampa per non alimentare il gossip, la Conte si è rivolta a un legale per tutelare la propria immagine. L'avvocato Domenico Forgione, del foro di Napoli, ha inviato una lettera al direttore dell'Adnkronos, Davide Desario, per chiarire la posizione della sua assistita e annunciare azioni legali. La lettera smentisce categoricamente l'esistenza di rivelazioni choc, libri-confessione o presunti complotti. Il legale sottolinea che la dott.ssa Conte, nonostante il linciaggio mediatico, ha sempre evitato di intervenire pubblicamente. Di fronte ad attacchi inaccettabili e offerte di visibilità non richieste, la giornalista chiede il rispetto della sua privacy e della sua persona, dichiarando di non voler rilasciare dichiarazioni o interviste sulla sua vita privata, né in futuro, né tantomeno di scrivere libri scandalistici con rivelazioni infondate, per le quali alcuni organi di informazione saranno chiamati a risponderne in tribunale. Claudia Conte rispetta gli altri e chiede lo stesso rispetto, un diritto che il suo legale sta tutelando attraverso azioni legali in corso di deposito. Tali azioni saranno intraprese nei confronti di chi, sui mass media e sui social media, ha diffuso fatti diffamatori, come la presunta assenza di titoli di studio appropriati, l'aver ricevuto incarichi tramite illeciti interventi governativi o intenzioni ricattatorie. La carriera della giornalista è stata analizzata approfonditamente, ma non è emerso alcun incarico, neanche gratuito, riconducibile a illecite sollecitazioni o favoritismi da parte di esponenti di governo o chicchessia. Anzi, gli accertamenti hanno rivelato un percorso lavorativo variegato, con committenti diversi e appartenenti a molteplici ambiti politici e istituzionali. La complessità delle indagini a Pietracatella si intreccia con la battaglia legale intrapresa da Claudia Conte per difendere la propria reputazione. Nel primo caso, gli inquirenti lavorano incessantemente per ricostruire gli ultimi momenti di vita di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, concentrando gli sforzi sul possibile avvelenamento, con la ricina come sospettata principale, sebbene le analisi preliminari non abbiano ancora fornito conferme definitive. La figura di Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime, è centrale nell'inchiesta, con il suo interrogatorio previsto a breve. La collaborazione della cugina acquisita, che ospita Di Vita e Alice, è fondamentale per delineare il quadro relazionale e comprendere le dinamiche che hanno potuto condurre a tale tragedia. Ogni testimonianza viene raccolta e vagliata con la massima attenzione, poiché il quadro probatorio si costruisce tassello dopo tassello, in un clima di incertezza alimentato dall'assenza di risultati definitivi sui campioni biologici. La difesa di Di Vita, inoltre, si avvale di un consulente tossicologo forense, a conferma dell'ipotesi di avvelenamento, ma anche della volontà di esplorare tutte le piste possibili, senza trascurare altre forme di intossicazione. La ricerca della verità in questa vicenda è un percorso arduo, segnato dalla necessità di raccogliere prove inconfutabili e di smontare ogni ombra di dubbio. Contemporaneamente, la vicenda di Claudia Conte evidenzia come la notorietà, anche in contesti professionali e istituzionali, possa esporre a critiche infondate e a campagne diffamatorie. La sua reazione, attraverso la nomina di un legale e l'intenzione di intraprendere azioni legali, dimostra la determinazione a tutelare la propria immagine e a ristabilire la verità sui fatti. L'avvocato Forgione ha esplicitamente smentito qualsiasi coinvolgimento in attività illecite o ricattatorie, sottolineando come le indagini sulla carriera della sua assistita abbiano portato alla luce un percorso professionale costellato di incarichi legittimi, senza mai evidenziare favoritismi o pressioni indebite. Entrambe le notizie, seppur distanti per natura, mettono in luce la fragilità della verità di fronte a eventi tragici e a contesti mediatici complessi, evidenziando l'importanza della giustizia e della corretta informazione





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