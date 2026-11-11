Tragedia a Pietracatella: i messaggi di TikTok di Sara, 15enne avvelenata con ricina

La morte di Sara a Pietracatella ha portato alla luce una serie di messaggi pubblicati su TikTok, che gli investigatori stanno esaminando per capire le ultime settimane della giovane. La vicenda ha scosso la provincia di Campobasso.

Il 14 dicembre 2023 la giovane Sara, 15 anni, è stata avvelenata con ricina a Pietracatella, in provincia di Campobasso. La tragedia ha scatenato un'indagine che ha portato alla luce una serie di messaggi pubblicati su TikTok nei mesi precedenti alla sua morte. I contenuti, mostrati in esclusiva dal programma Ore 14 di Rai 2, hanno suscitato l'interesse degli investigatori, che li stanno esaminando come possibile elemento di ricostruzione del suo stato d'animo.

Messaggi pubblicati su TikTok

Tra i contenuti recuperati dal profilo di Sara c'è un repost del maggio 2025 in cui la ragazza scrive: "A volte guardo i miei genitori e penso a tutti gli immensi sacrifici che fanno per me e ne sarò sempre grata". Accanto a questa frase compare un'altra parola: "Però". La presenza di due pensieri contrastanti in un unico messaggio ha attirato l'attenzione degli investigatori, che lo considerano un possibile indizio sul suo stato emotivo.

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Nel mese di agosto è comparso un altro repost con una domanda in inglese: "Sono una cattiva persona, sono io il problema?". A novembre la ragazza ha condiviso una dedica affettuosa alla madre Antonella: "A mia madre, l'amore della mia vita". L'ultimo contenuto mostrato dal programma risale al 24 dicembre, giorno prima della sua morte, e consisteva in un repost di una canzone di Marracash accompagnato dalla frase "Si tratta di contenuti ricondivisi dalla giovane, non necessariamente di parole scritte da lei per raccontare esperienze personali. Il loro significato, quindi, non può essere dato per scontato né collegato automaticamente alle circostanze della tragedia. Secondo quanto riferito dalla trasmissione di Rai 2, anche questi messaggi sarebbero stati oggetto delle domande rivolte dagli investigatori negli ultimi giorni all'interno della scuola frequentata da Sara.

Reazioni e indagini in corso

La trasmissione Ore 14 ha sottolineato che i messaggi pubblicati su TikTok non sono stati esclusi come elementi di prova. Gli investigatori hanno chiesto ulteriori chiarimenti alla scuola di Sara, dove si sospetta che la giovane abbia potuto ricevere informazioni o aver avuto contatti con persone sospette. La polizia ha avviato un'indagine approfondita per capire se la ricina sia stata somministrata in modo deliberato o se si tratti di un incidente.

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La comunità di Pietracatella è in stato di shock. Le autorità locali hanno chiesto calma e hanno invitato i cittadini a non diffondere teorie non confermate. Il caso è stato riportato anche a livello nazionale, con i media che hanno evidenziato la necessità di proteggere i minori da potenziali minacce online.

Impatto sulla comunità e prossimi passi

La morte di Sara ha avuto un impatto profondo sulla scuola e sulla famiglia. Gli insegnanti hanno organizzato incontri di supporto per gli studenti, mentre la famiglia ha chiesto privacy e rispetto. Le autorità hanno annunciato che la ricostruzione del caso proseguirà con l'analisi dei messaggi di TikTok e con l'esame delle tracce digitali lasciate dalla giovane.

Il prossimo passo previsto è la presentazione di un rapporto preliminare entro la fine di gennaio 2024, che dovrebbe chiarire le modalità di somministrazione della ricina e le eventuali responsabilità. Nel frattempo, la comunità di Pietracatella continua a chiedere giustizia per la giovane Sara e a riflettere sulle minacce che i giovani possono incontrare nel mondo digitale.